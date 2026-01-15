Đồ công nghệ mùa tết 'tăng nhiệt' nhờ thương mại điện tử

"Phá rào" tâm lý mua sắm thương mại điện tử

Trong nhiều năm, người tiêu dùng Việt thường giữ tâm lý e ngại khi mua sản phẩm công nghệ giá trị cao qua mạng, do lo ngại về bảo hành và nguồn gốc. Tuy nhiên, mùa mua sắm cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt khi các nhà bán lẻ công nghệ đã thay đổi chiến lược tiếp cận, đầu tư mạnh hơn cho gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Nhờ thay đổi đó, có những đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 325% trong các kỳ mega sale (giảm giá ưu đãi mua sắm lớn) so với ngày thường trên nền tảng trực tuyến. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, chìa khóa nằm ở việc "xóa nhòa ranh giới giữa online và offline". Cụ thể, người dùng mua hàng trên sàn TMĐT nay được hưởng quyền lợi bảo hành, đổi trả và hậu mãi hoàn toàn tương đương với khi mua trực tiếp tại hàng trăm cửa hàng trên khắp cả nước, lại đi kèm với nhiều mã giảm giá, ưu đãi từ sàn nên thường mua được sản phẩm với mức giá tốt hơn.

Một người dùng ký nhận chiếc iPhone trị giá khoảng 30 triệu đồng mua trên mạng Ảnh: Anh Quân

Chia sẻ về sự dịch chuyển này, bà Hoàng Minh Tâm, Trưởng phòng Marketing của Hoàng Hà Mobile nhận định các nền tảng TMĐT hiện nay không chỉ đóng vai trò là kênh bán hàng bổ trợ, mà đã trở thành nền tảng tăng trưởng chiến lược. "Việc tận dụng dữ liệu và công cụ từ sàn giúp nhà bán lẻ tối ưu giá bán và tiếp cận chính xác tệp khách hàng mục tiêu, đặc biệt là giới trẻ", bà Tâm chia sẻ.

Hình thức livestream (phát trực tiếp) cũng đang trở thành "vũ khí" mới của ngành hàng công nghệ. Qua đó, người mua có thể xem trực tiếp các buổi tư vấn, so sánh sản phẩm và giải đáp thắc mắc theo thời gian thực ngay trên ứng dụng mua sắm. Cách tiếp cận này giúp tái hiện trải nghiệm tư vấn tại cửa hàng để khách hàng tự tin hơn khi xuống tiền cho các món đồ công nghệ đắt đỏ.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Metric, doanh thu từ gian hàng chính hãng trên sàn TMĐT chiếm tỷ trọng ngày càng lớn tại Việt Nam. "Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy người tiêu dùng tin tưởng, gắn bó hơn với kênh bán hàng có uy tín, sẵn lòng đầu tư hơn vào chất lượng, phản ánh sự chuyển đổi sâu sắc trong tâm lý và hành vi mua sắm của người Việt trên nền tảng số", báo cáo nêu.

Cuộc đua ưu đãi và xu hướng tiêu dùng thông minh dịp cận tết

Bên cạnh nỗ lực từ phía nhà bán lẻ, sức nóng của thị trường công nghệ dịp cuối năm còn được "tiếp lửa" bởi hàng loạt chiến dịch kích cầu quy mô lớn từ các nền tảng TMĐT. Ghi nhận thực tế cho thấy, các sàn đang tận dụng tối đa khoảng thời gian "vàng" trước tết để tung ra những gói trợ giá sâu kèm miễn phí vận chuyển, đánh trúng vào nhu cầu nâng cấp thiết bị của người dùng.

Các sàn TMĐT ngày càng đẩy mạnh ưu đãi cho người dùng mua sắm trực tuyến Ảnh: Anh Quân

Đơn cử như chiến dịch mùa tết kéo dài từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2.2026 của Lazada, các ưu đãi tập trung vào việc giảm gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng. Đối với riêng ngành hàng công nghệ, voucher giảm giá có giá trị lớn lên đến 3 triệu đồng đang được tung ra, kết hợp chính sách trả góp 0% cho đơn hàng giá trị từ 3 triệu đồng, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính cho người dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Thậm chí, sàn còn đưa loạt ưu đãi như giảm giá lên đến 88%, voucher tối đa 8 triệu đồng (tùy ngành hàng), tăng lượng xu thưởng có thể tích lũy trong thời gian diễn ra các chương trình kích cầu để quy đổi ra mức giảm tiền mặt tương ứng, freeship, đổi trả tùy nhu cầu trong vòng 30 ngày... Shopee, TikTok Shop cũng tung các ưu đãi đa dạng khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở các thiết bị phần cứng, hệ sinh thái mua sắm tết trên môi trường số còn mở rộng sang dịch vụ tiện ích. Người dùng có thể tìm thấy ưu đãi nạp thẻ điện thoại hay mua e-voucher dịch vụ với mức chiết khấu cao, cho thấy tham vọng của sàn trong việc trở thành điểm đến "tất cả trong một" phục vụ nhu cầu tết.

Bức tranh mua sắm năm nay cũng đa dạng hơn với sự góp mặt của các gian hàng quốc tế, cho phép người dùng Việt tiếp cận đồ công nghệ và phụ kiện độc lạ từ các thị trường lớn như Hàn Quốc hay Trung Quốc thông qua gian hàng chính hãng như Gmarket hay Tmall ngay trên ứng dụng trong nước. Rào cản ngôn ngữ, thanh toán hay vận chuyển được xóa nhòa với sự hỗ trợ của AI (trí tuệ nhân tạo), đi kèm với chính sách giao hàng nhanh và đổi trả linh hoạt.

Ngoài giá rẻ và số lượng mặt hàng đa dạng, không khí tết cũng được "số hóa" thông qua hoạt động tương tác (gamification). Các chương trình lì xì ngẫu nhiên, vòng xoay may mắn online mang lại lợi ích kinh tế, đồng thời tạo ra sự hứng khởi, kết nối cộng đồng người mua sắm.