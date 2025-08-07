Dở dang dự án tái thiết đường hàng trăm tỉ đồng

T HẢM HỌA CŨ, KHÓ KHĂN MỚI

Cuối năm 2020, trận lũ quét lịch sử đã để lại nỗi đau không thể xóa nhòa khi cướp đi sinh mạng nhiều người dân tại các xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim, Phước Công nay là xã Phước Thành, TP.Đà Nẵng (trước đây thuộc H.Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ). Cùng với mất mát về người, hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng, cắt đứt đường đi lối lại, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và công tác của người dân, cán bộ địa phương. Để khắc phục hậu quả, năm 2021, tỉnh Quảng Nam cũ phân bổ khẩn cấp gần 400 tỉ đồng để tái thiết các tuyến đường ĐH1, ĐH2 và ĐH5, kết nối từ trung tâm huyện đi vào các xã bị ảnh hưởng.

Sau 5 năm, dự án tái thiết các tuyến đường lên các xã vùng cao vẫn dang dở Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, tuyến ĐH1 (đoạn Phước Kim - Phước Thành) dài hơn 13 km, tổng mức đầu tư 150 tỉ đồng; tuyến ĐH5 (đoạn Phước Công - Phước Lộc) dài gần 10 km, tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng. Cả hai dự án này được dự kiến hoàn thành từ năm 2022 - 2024. Riêng tuyến ĐH2 (đoạn Phước Thành - Phước Lộc) dài gần 10 km, tổng mức đầu tư 152 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2025. Cả ba tuyến đường này đều do UBND H.Phước Sơn cũ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, dù đã quá hạn hơn nửa năm so với phê duyệt ban đầu, khối lượng thi công mới chỉ đạt hơn 60%.

Thi công ì ạch khiến các tuyến đường trở thành "cái bẫy" Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù các dự án đang trong quá trình thi công, nhưng những ngày gần đây, công trường vắng bóng công nhân, máy móc nằm bất động. Tình trạng thi công cầm chừng, trì trệ đang đẩy người dân vào cảnh khốn đốn. Những đoạn đường ngổn ngang đất đá, hố sâu, không có rào chắn hay biển cảnh báo đầy đủ đang trở thành "cái bẫy" nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

Một cán bộ xã Phước Thành mới cho biết dù được đầu tư hàng trăm tỉ đồng để tái thiết sau thảm họa của thiên tai và dù đã hết một nhiệm kỳ nhưng tiến độ thi công ì ạch như "rùa bò" đang biến những con đường này thành bẫy tai nạn, gieo rắc lo âu mỗi ngày. "Việc đi lại của người dân và cán bộ xã hết sức khốn khổ. Nhiều đoạn thi công dang dở tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông. Cử tri và chính quyền xã liên tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ nhưng chỉ nhận lại sự chậm trễ kéo dài", cán bộ này bức xúc nói.

Đ ANG KIẾN NGHỊ TP.Đ À N ẴNG GỠ VƯỚNG

Trong các dự án chậm trễ nói trên, đáng chú ý có tuyến đường ĐH5 do liên danh giữa Công ty CP Trung Trung Bộ và Công ty Thanh Sơn thi công. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cũ đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty CP Trung Trung Bộ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Trần Hồng Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Phước Sơn, khẳng định việc Giám đốc Công ty CP Trung Trung Bộ bị bắt "không ảnh hưởng gì đến tiến độ".

Ông Quân cho biết các tuyến đường trên được UBND tỉnh Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng) gia hạn tiến độ đến ngày 31.12.2025. Tình trạng các công trình đang thi công theo kiểu cầm chừng là do thiếu vật liệu xây dựng và giá vật liệu cao. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay trên địa bàn mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thi công. Ông Quân cũng thông tin đối với các dự án này, huyện liên tục đôn đốc nhưng đến thời điểm hiện tại, vấn đề vật tư, vật liệu "rất là căng". Theo ông, các nhà thầu dự đoán cuối tháng này hoặc đầu tháng sau giá vật liệu giảm nên có tâm lý chờ, làm cầm chừng vì "thực tế bây giờ họ lỗ quá". Đồng thời, ông Quân thừa nhận với tình hình như hiện nay thì chắc chắn đến ngày 31.12.2025 không thể hoàn thành các tuyến đường nói trên. "Chúng tôi đang ép tiến độ làm sao phải xong cơ bản mặt đường bê tông để cho người dân đi được, chứ thực tế bây giờ đi khó quá. Thời gian tới, BQL dự án sẽ kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc về vật liệu xây dựng và đặc biệt là xử phạt nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án", ông Quân nói.