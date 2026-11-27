Theo báo The Guardian ngày 26.11, cuộc điều tra của trang Unearthed và tổ chức môi trường Greenpeace Africa (trụ sở tại Nam Phi) vừa công bố đã phát hiện nhiều thiết bị điện gia dụng như nồi nấu chậm, máy nướng bánh mì, máy thái thực phẩm bị đổ bỏ tại bãi rác Agbogbloshie (thủ đô Accra, Ghana) - một trong những bãi rác điện tử lớn nhất thế giới. Đây là những sản phẩm bị lỗi, từng được khách hàng trả lại cho các chuỗi siêu thị lớn tại Anh.

Ảnh từ trên cao chụp bãi rác ở khu vực Agbogbloshie tại thủ đô Accra (Ghana) ngày 3.10

ẢNH: AFP

Nhiều sản phẩm còn dán nhãn "hàng trả lại chưa kiểm tra" và được cho là bị bán thanh lý theo lô với giá thấp.

Theo quy định về rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE) tại Anh, nhà bán lẻ phải giao hàng thu hồi cho đơn vị xử lý được phê duyệt và chỉ được xuất khẩu nếu chứng minh nơi nhận đạt chuẩn cao. Cơ quan Môi trường Anh (EA) cho biết chưa có cơ sở nào ở Tây Phi (trong đó có Ghana) được phê duyệt tiếp nhận rác thải điện tử từ Anh.

Ngày 26.11, chuỗi siêu thị Tesco (Anh) thông báo đình chỉ ngay lập tức các bên thứ 3 quản lý rác thải điện tử để kiểm tra toàn diện, đồng thời bày tỏ quan ngại về phát hiện từ cuộc điều tra nói trên. Công ty cam kết xử lý rác đúng luật. Một chuỗi bán lẻ Anh khác là Argos cũng tuyên bố mở cuộc điều tra nhằm làm rõ vì sao các mặt hàng của hãng lại xuất hiện tại bãi rác ở Ghana.

Về phía giới chức Anh, EA nhấn mạnh xuất khẩu rác trái phép là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Theo quy định kiểm soát mới, mọi lô hàng WEEE xuất khẩu phải được thông báo và phê duyệt trước. Trường hợp vi phạm có nguy cơ bị chặn hàng, truy tố và phạt tiền. Trang Unearthed đưa tin từ tháng 1.2025 đến ngày 23.10.2026, EA đã kiểm tra 35 container đi Ghana, chặn 5 container chứa rác điện tử và xác định 4 lô là xuất khẩu rác trái phép.

Thiết bị điện gia dụng được do khách hàng hoàn trả được phát hiện tại bãi rác ở Ghana ẢNH: GREENPEACE

Tại Ghana, ông Larry Kotoe, quyền Giám đốc phụ trách phát triển bền vững thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi trường nước này, nhận định thương mại đồ điện cũ còn dùng tốt mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, song nhập khẩu thiết bị hỏng hầu như luôn trái luật. "Nếu chúng không hoạt động, chúng không nên có mặt ở đây", ông nói.

Hồi tháng 9, Tổng thống Ghana John Mahama phát động chiến dịch kéo dài 3 tháng nhằm di dời khoảng 1 triệu tấn rác khỏi Agbogbloshie, theo AFP. Giới chức triển khai trang thiết bị chở rác tới bãi chôn lấp cách Accra khoảng 50 km để nén, che phủ theo các biện pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, trong bối cảnh rác thải điện tử tập kết tiềm ẩn rủi ro ô nhiễm nghiêm trọng nếu không được phân loại, xử lý kỹ lưỡng.