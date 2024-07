Đồ họa tích hợp mới của AMD cung cấp hiệu suất ấn tượng

Sức mạnh mới từ đồ họa tích hợp (iGPU) của AMD sẽ mở ra một tương lai tốt hơn cho PC mini và máy tính xách tay có iGPU với hiệu suất tốt hơn đáng kể trong các trò chơi. Radeon 880M có công suất tiêu thụ (TPD) 15W, phù hợp với cải tiến về hiệu suất mà kiến trúc RDNA 3.5 mang lại so với RDNA 3, đồng thời cũng cung cấp các số liệu hiệu suất được cải thiện.



Radeon 880M sẽ được trang bị trên PC di động và máy tính xách tay dùng chip Zen 5 từ AMD AMD

Lưu ý rằng đây là thông tin đến từ ASUS mà không phải bởi AMD - công ty vẫn chưa công bố số liệu hiệu suất chính thức nào. Tuy nhiên, với việc các chip xử lý dòng Radeon AI 300 đã gây ấn tượng mạnh trong những tuần gần đây, chẳng hạn Ryzen AI 9 HX 370 và Ryzen AI 9 365, cho thấy điều này hoàn toàn có khả năng.

Trong buổi trò chuyện Tech Day mới đây về kiến trúc Zen 5, AMD đã chia sẻ chi tiết về Radeon 890M khi cho biết iGPU này đi kèm 16 đơn vị tính toán (CU) và tăng hiệu suất 19 - 32% so với Radeon 780M, mặc dù tất cả đều có TDP 15W. Sự khác biệt ở Radeon 880M mà mẫu iGPU có trong hầu hết PC mini và máy tính xách tay này cung cấp là chỉ được tích hợp 12 CU.

Về lý thuyết, Radeon 880M được thiết kế để cạnh tranh với GPU di động RTX 3050 40W của Nvidia, cho thấy hiệu suất đủ tốt để xử lý các tựa game ít đòi hỏi sức mạnh đồ họa như MOBA và FPS. Rõ ràng các dữ liệu cần thêm thời gian kiểm chứng thay vì chỉ dựa vào điểm chuẩn sử dụng công cụ 3DMark Time Spy như ASUS chỉ ra.

Kết quả điểm chuẩn 3DMark Time Spy được công bố bởi ASUS CHỤP MÀN HÌNH

Khi nói về phần so sánh mà ASUS công bố, hiệu suất của AMD Radeon 880M đã được trình bày chi tiết khi so sánh với Radeon 780M thế hệ trước, nơi hiệu suất tăng 15%. Mặc dù thấp hơn so với RTX 3050 dành cho máy tính xách tay nhưng sự chênh lệch không quá nhiều, đặc biệt khi Radeon 880M có TDP chỉ 15W, trong khi RTX 3050 là 40W. Điều này tức là hiệu suất khá gần trong khi mức tiêu thụ ít hơn một nửa.

Nhìn chung, mọi thứ đang có vẻ tốt đẹp đối với CPU AMD mà chúng ta sẽ thấy trong các thế hệ máy tính xách tay và PC mini tiếp theo, với hiệu suất tăng hai chữ số nhưng vẫn duy trì mức tiêu thụ như cũ. Ví dụ, theo các thử nghiệm cho thấy một PC mini có Radeon 780M trong Liên minh huyền thoại chạy ở độ phân giải 1.080p và cài đặt đồ họa ở mức thấp có thể cung cấp trung bình khoảng 70 FPS; với Radeon 880M, con số này sẽ tăng lên khoảng 80 FPS.