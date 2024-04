Dở khóc, dở cười với bán vàng chốt lời nhưng hụt lãi

Chốt lời hụt lãi

Chứng kiến cảnh giá vàng tăng nhanh trong ngày 9.4, chị N.Thanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) không nén được nỗi vui mừng với số lượng vàng đang nắm ngày càng sinh lời. Chỉ với 8 lượng vàng nhẫn mua trong 6 tháng qua đã lời khoảng 100 triệu đồng. Đợt 1, chị Thanh mua 3 lượng với giá 56 triệu đồng thì nay lời 54 triệu đồng; đợt 2 mua đầu năm nay với giá 62,9 triệu đồng, nay lời 55,5 triệu đồng. "Thấy giá tăng cao, phân vân mãi không biết có nên bán chốt lời hay chờ giá lên nữa. Sợ bán xong, đi mua lại không có vàng", chị Thanh cho hay. Phân vân mãi, đến cuối ngày, chị Thanh thông báo đã bán 74,2 triệu đồng/lượng, lời hơn 110 triệu đồng.

Không may mắn chốt được mức giá cao, anh C.N (Q.11, TP.HCM) mang số lượng vàng mua ngày Thần tài ra bán với giá 73,4 triệu đồng/lượng vào trưa 9.4. Chỉ vài giờ sau, giá đã tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, anh C.N tiếc hùi hụi vì bán non. Tương tự, anh Thanh Sơn (Q.Tân Bình, TP.HCM) vừa đùa vừa nói: "Vàng mà tăng quá thì chắc quỵt nợ số vàng đang mượn người thân". Cách đây vài tháng, anh Thanh Sơn vay mẹ 2 lượng vàng SJC bán với giá 78 - 79 triệu đồng/lượng. Lúc đó cứ tưởng bán được giá cao, lấy số tiền khoảng 150 triệu đồng đi mua chứng khoán mà chẳng may lỗ. Nay giá vàng lên 84 - 85 triệu đồng/lượng, nên tính ra lỗ kép hai đầu. Giờ chờ giá vàng xuống thì ra mua trả nợ.

Giá vàng SJC tiến sát 85 triệu đồng/lượng T.XUÂN

Những người đang nắm vàng thì vui khi giá tăng nhưng người cần vàng thì lại trông chờ giá đi xuống. Chị Thanh Phương (Q.1, TP.HCM) cho biết, nhà chuẩn bị có đám cưới người cháu. Vợ chồng chị tính quà cưới là 1 chiếc nhẫn cho cháu. Trước đây 4 - 5 triệu đồng mỗi chiếc nhẫn, nay đã lên 8 triệu đồng mới mua được. Chỉ mong từ nay cho đến ngày đám cưới cháu, giá vàng sẽ xuống.

Tiền vào túi mới là thật

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng 10 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tăng 12,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC tăng gần sát giá 85 triệu đồng mỗi lượng, còn vàng nhẫn lên gần 78 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới cho rằng, nhà đầu tư nếu có lợi nhuận thì chốt lời. Tiền vào túi mới là thật. Vì thị trường không thể mua đáy và bán đỉnh được mà là "bám đáy, đu đỉnh". Ngay cả các quỹ đầu tư như Quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR cũng thực hiện bán vàng nhiều hơn mua trong những năm giá lên cao để chốt lời. Nay giá vàng đã tăng khá cao nên có thể bán kiếm lời, chờ giá giảm mua lại vì tăng mạnh thì cũng có thể giảm mạnh. Khi thị trường xuất hiện lực bán chốt lời thì khả năng xuống cũng sẽ rất nhanh.

Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam cũng khá bất ngờ vì giá vàng trong nước cứ đi lên. Theo ông Khánh, vàng miếng SJC chịu tác động từ thông tin sửa Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng. Nếu thị trường có thông tin mới, khả năng giá giảm nhiều nhất là 5 triệu đồng/lượng, như đợt điều chỉnh vào cuối năm 2023. Một điểm cần lưu ý gần đây là giá vàng thế giới sau khi tăng mạnh vẫn chưa có dấu hiệu gì điều chỉnh giảm.

Chiều ngày 9.4, kim loại quý quốc tế ở quanh mức 2.360 USD/ounce, quy đổi tương ứng khoảng 71,5 triệu đồng/lượng (tính theo USD ngân hàng). Với mức đắt đỏ hơn thế giới từ 12 - 13 triệu đồng/lượng thì vàng miếng SJC ở mức giá 85 triệu đồng/lượng không quá ngạc nhiên. Trường hợp giá đắt hơn lên 17 - 18 triệu đồng/lượng như trước đây thì khả năng giá 88 - 89 triệu đồng/lượng cũng không có gì khó.