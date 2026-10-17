Đỗ Mạnh Cường chất vấn người mẫu trẻ tại sự kiện

Vì sao Đỗ Mạnh Cường khó tính?

Chiều 16.10, họp báo khởi động cuộc thi Nhà thiết kế trẻ Việt Nam diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà, Á hậu Mai Ngô, giám đốc sáng tạo kiêm stylist Kelbin Lei cùng 15 nhà thiết kế trẻ tiềm năng.

Cuộc thi hướng đến mục tiêu tìm kiếm và phát triển những tài năng thiết kế thời trang trẻ. Đây là sân chơi để các thí sinh thể hiện tư duy sáng tạo, khẳng định cá tính riêng và trau dồi bản lĩnh nghề nghiệp dưới sự hướng dẫn của các nhà thiết kế, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành.

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ tất cả góp ý của anh đều từ kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thời trang ẢNH: BTC

Lần đầu đảm nhận vai trò host, Á hậu Mai Ngô thừa nhận cô chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, người đẹp tin rằng những trải nghiệm tích lũy qua quá trình tham gia các chương trình thực tế với nhiều vai trò khác nhau, kết hợp cùng tư duy thẩm mỹ, sẽ giúp cô đưa ra những lời khuyên hữu ích cho thí sinh.

Trong khi đó, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đảm nhận vị trí giám khảo. Anh được biết đến với phong cách làm việc thẳng thắn và những yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực thời trang.

Tại họp báo, khi nhận được câu hỏi về sự khó tính trong quá trình làm việc, Đỗ Mạnh Cường đã có màn "đáp trả" trực diện. Anh còn mời người mẫu trẻ Nam Hoàng (Top 18 The Face Vietnam 2026) tham gia cuộc trò chuyện để trực tiếp chất vấn, tạo nên tình huống đáng chú ý tại sự kiện.