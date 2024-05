Đỗ Mạnh Cường: Tôi bất ngờ khi được đoàn phim 'Emily in Paris' mời hợp tác

Bé Nhím thường xuyên đồng hành cùng Đỗ Mạnh Cường trên sàn diễn thời trang Kiếng Cận

Đỗ Mạnh Cường là một trong những nhà thiết kế thường xuyên đưa những tác phẩm của mình trình diễn ở các tuần lễ thời trang trên thế giới. Điều này giúp thương hiệu của anh nhận được sự quan tâm của các ngôi sao quốc tế.

Vừa qua, Đỗ Mạnh Cường có cơ hội thực hiện trang phục cho những diễn viên của phim Emily in Paris. Lời đề nghị này đến từ ê kíp của bộ phim khiến nhà thiết kế vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Emily in Paris là một sê ri phim nổi tiếng trên Netflix và đã phát sóng được 3 mùa. Hiện tại, khán giả vẫn đang ngóng chờ mùa 4 của sê ri này dự kiến được phát hành trong năm 2024 Kiếng Cận

"Sau show diễn của SIXDO tại Tuần lễ thời trang New York xuân - hè vào tháng 9.2023, chúng tôi nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các stylist, ê kíp của các nghệ sĩ quốc tế. Khi đoàn phim Emily in Paris liên hệ, tôi khá bất ngờ. Trước đó, tôi cũng từng biết đến sê ri này và thời trang là một trong những điểm sáng, thậm chí tạo thành xu hướng có sức ảnh hưởng trên thị trường. Khi sự nỗ lực, cố gắng đủ nhiều và tầm nhìn đủ rộng chắc chắn sẽ mang chúng ta đến những nơi cần đến, hoặc những nơi chúng ta thuộc về. Khi phát triển ra thị trường thế giới, chúng tôi luôn đặt mục tiêu chinh phục nhiều thử thách khó. Có lẽ, chúng tôi cũng khá may mắn khi mọi thứ diễn ra theo đúng lộ trình mong muốn", Đỗ Mạnh Cường chia sẻ với Thanh Niên.

Được biết, những thiết kế được đoàn phim Emily in Paris lựa chọn là trang phục mang phong cách cổ điển, thanh lịch và được tạo điểm nhấn bằng những chi tiết đính kết cầu kỳ.

Hiện tại, vì lý do bảo mật nên Đỗ Mạnh Cường không thể tiết lộ quá nhiều về quá trình thực hiện những thiết kế này. Tuy nhiên, anh nói rằng mọi thứ đều phải thực hiện nhanh chóng để kịp tiến độ của đoàn phim.



Những thiết kế tỉ mỉ, cầu kỳ của Đỗ Mạnh Cường Kiếng Cận

Nhà thiết kế chia sẻ: "Việc hợp tác này diễn ra khá lâu nhưng chúng tôi không được chia sẻ thông tin vì cần đảm bảo tính bảo mật. Stylist gửi số đo của các ngôi sao để chúng tôi thực hiện theo vì thế trang phục đều vừa vặn. Sau đó, các thiết kế phải được vận chuyển gấp rút sang Paris cho đoàn phim. Chúng tôi vận dụng hết các mối quan hệ để có thể vận chuyển sớm nhất có thể. Và việc bảo quản trang phục cũng hết sức cẩn thận bởi có nhiều chi tiết đính kết kỳ công".

Bên cạnh là một nhà thiết kế nổi tiếng, Đỗ Mạnh Cường còn được biết đến là ông bố của 10 nhóc tì xinh xắn và kháu khỉnh. Trong đó, anh cũng thường xuyên đưa bé Nhím xuất hiện cùng mình ở những sự kiện thời trang. Tuy hy vọng con trai có thể thừa hưởng đam mê nghệ thuật giống mình nhưng Đỗ Mạnh Cường vẫn ưu tiên, tôn trọng sở thích của con.

Anh nói: "Tôi tôn trọng sở thích, lựa chọn của các con. Việc Nhím hay các con xuất hiện trên sàn diễn chỉ để lưu lại khoảnh khắc đẹp của gia đình. Dĩ nhiên, tôi hy vọng sẽ có nhân tố kế thừa, tiếp tục mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội từ thương hiệu. Nhưng tôi tin dù ở bất kỳ vai trò, công việc nào, các con cũng sẽ luôn sống có ích. Đó là mục tiêu lớn nhất trong hành trình này".