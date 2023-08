Đổ mồ hôi ban đêm: Khi nào thì đáng lo?

Đổ mồ hôi là cách tự nhiên của cơ thể để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và vào đêm hè nóng bức, đổ mồ hôi là điều bình thường.



Nhưng một bác sĩ cảnh báo rằng đôi khi tình trạng này có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, kể cả ung thư, theo tờ Express.

Đổ mồ hôi đêm do ung thư phổ biến nhất là bệnh bạch cầu và ung thư hạch SHUTTERSTOCK

Tiến sĩ Suhail Hussain, bác sĩ đa khoa làm việc tại Hertfordshire (Anh), cho biết: Đổ mồ hôi vào ban đêm là hiện tượng phổ biến và có nhiều khả năng xảy ra vào những đêm nóng nực như mọi người đã biết.

Tuy nhiên, nếu đổ mồ hôi dai dẳng hết đêm này sang đêm khác thì không nên nghĩ là chỉ do trời nóng!

Bởi vì đổ mồ hôi ban đêm có thể là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn, như nhiễm trùng nghiêm trọng, thời kỳ mãn kinh và thậm chí là ung thư.

Làm sao để nhận biết đổ mồ hôi đêm là do nóng hay là ung thư?

Mặc dù đổ mồ hôi đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo của căn bệnh chết người, nhưng chúng cũng có thể hoàn toàn bình thường.

Để phân biệt đổ mồ hôi như thế nào là do nóng, thế nào là do ung thư, bác sĩ đã giải thích cách nhận biết chứng đổ mồ hôi ban đêm do ung thư như sau.

Tiến sĩ Hussain cho biết: Đổ mồ hôi do ung thư thường ướt đẫm. Người bệnh có thể thức giấc với bộ đồ ngủ và ga trải giường ướt đẫm mồ hôi, theo Express.

Hầu hết các trường hợp đổ mồ hôi ban đêm không phải do ung thư sẽ không dai dẳng SHUTTERSTOCK

Chuyên gia này cũng chỉ ra thêm các dấu hiệu đi kèm cùng với hiện tượng đổ mồ hôi để người bệnh nếu gặp, phải đi khám ngay:

Đổ mồ hôi dai dẳng và không ngớt: Hầu hết các trường hợp đổ mồ hôi ban đêm không phải do ung thư sẽ không dai dẳng.

Các triệu chứng liên quan khác như mệt mỏi và thiếu năng lượng

Cũng có thể có vết bầm tím không có lý do

Có thể bị đau không rõ lý do

Các hạch có thể sưng to

Cũng có thể đổ mồ hôi cả vào những hôm trời không quá nóng

Sưng hạch và dễ bị bầm tím: Đổ mồ hôi đêm do ung thư phổ biến nhất là bệnh bạch cầu và ung thư hạch - là những loại ung thư liên quan đến máu và hệ thống hạch bạch huyết. Do đó, người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng như sưng hạch và dễ bị bầm tím, bác sĩ cho biết thêm, theo Express.

Các triệu chứng đi kèm khác có thể bao gồm mặt đỏ bừng, thay đổi nhịp tim và huyết áp, đau nhức cơ và khớp.



Điều quan trọng là nếu cảm thấy đổ mồ hôi dai dẳng, hãy đi khám sớm để kiểm tra.