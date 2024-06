Độ nổi tiếng chênh lệch của cặp sao 'Cõng anh mà chạy'

Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon được biết đến nhiều hơn nhờ Cõng anh mà chạy POSTER PHIM

Cõng anh mà chạy (Lovely Runner) có độ phổ biến rộng rãi không chỉ ở Hàn Quốc mà còn tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Cơn sốt của bộ phim giúp tên tuổi cặp nam nữ chính Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon tăng mạnh. Tuy nhiên, danh tiếng của Byeon Woo Seok được cho là có phần nổi trội hơn hẳn bạn diễn.

Nguyên nhân của nhận định này bắt nguồn từ việc mỹ nam 9X liên tục được mời đến các show đình đám như Running Man, You Quiz On the Block… Lần hiếm hoi Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon cùng tham dự một show là ở Salon Drip 2.

Cặp sao của phim trong lần đi show chung Salon Drip 2

Mới đây nhất, vào hôm 6.6, Byeon Woo Seok có mặt tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) lên đường sang Đài Loan tổ chức fan meeting. Ngay khi vừa xuất hiện, anh được "vây kín" bởi giới truyền thông lẫn người hâm mộ từ cổng đến lúc vào bên trong.

Đáp xuống sân bay Đài Loan, nam diễn viên cũng được chào đón nồng nhiệt tương tự. Trước "rừng" fan và báo chí, Byeon Woo Seok không giấu được vẻ mặt hạnh phúc lẫn xúc động, theo miêu tả của nhiều người tại sân bay. Anh liên tục vẫy tay chào, bắn tim bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Byeon Woo Seok được chào đón tại sân bay Hàn Quốc và Đài Loan

Màn đưa tiễn và đón tiếp nồng nhiệt từ truyền thông lẫn fan Hàn Quốc - Đài Loan càng chứng minh rõ nét độ nổi tiếng cao của Byeon Woo Seok thời điểm hiện tại. Cách đây không lâu, công ty quản lý của anh là Varo Entertainment đã phải đưa ra thông báo yêu cầu một bộ phận fan cuồng hạn chế hành động đeo bám quá khích.

Trong khi đó, hậu Cõng anh mà chạy, Kim Hye Yoon lại có ít hoạt động hơn hẳn so với Byeon Woo Seok. Trong tập phát sóng ngày 4.6 show truyền hình Whenever Possible, người đẹp sinh năm 1996 tiết lộ bản thân không thường xuyên xuất hiện trước công chúng sau khi Lovely Runner kết thúc, một phần vì tính cách kín đáo và phần khác bởi chính cô nhận được ít lời mời đi show.

Kim Hye Yoon đi show ít ỏi so với bạn diễn

Công ty Byeon Woo Seok được khen ngợi với cách quảng bá cho nghệ sĩ từ ảnh hậu trường lung linh đến đẩy lịch trình dày đặc

Kim Hye Yoon cũng khẳng định bản thân rất sẵn sàng giao lưu với người hâm mộ cũng như được tham gia các chương trình giải trí nếu có cơ hội. Trước đó, công ty quản lý Artist Company của nữ diễn viên từng bị chỉ trích kịch liệt vì làm việc hời hợt, vô trách nhiệm trong cách tuyên truyền tên tuổi của cô thời điểm Cõng anh mà chạy bùng nổ.

Được biết, Kim Hye Yoon chuyển sang Artist Company khi đã quay xong Cõng anh mà chạy và phim cũng đang phát sóng. Đây có thể là lý do Artist Company không có thông tin, ảnh hậu trường Kim Hye Yoon tại Lovely Runner và cũng khó lên lịch trình quảng bá cho "gà nhà" kết hợp cùng bộ phim này.

Cả hai đều có độ phổ biến tăng mạnh sau khi phim kết thúc

Sau khi Cõng anh mà chạy chiếu đến nay, trang Instagram của Byeon Woo Seok tăng gần 5 triệu lượt người theo dõi, đạt 9,2 triệu follower (tính đến sáng 7.6) và mỗi bài đăng đều nhận 3 - 4 triệu lượt thả tim cùng hàng chục ngàn bình luận. Còn Kim Hye Yoon mới cán mốc 5,1 triệu follower. Quãng thời gian từ tập đầu đến tập cuối của phim, trang cá nhân của mỹ nhân 28 tuổi tăng gần 2 triệu lượt người theo dõi.

Sắp tới, Byeon Woo Seok tất bật với chuyến fan meeting vòng quanh châu Á Summer Letter, bắt đầu tại Đài Loan và sau đó đi qua nhiều thành phố khác bao gồm Bangkok, Seoul, Hồng Kông… Còn Kim Hye Yoon có show Brunch Cafe và tới Indonesia chụp ảnh tạp chí. Người hâm mộ hy vọng nữ chính phim Cõng anh mà chạy sẽ có nhiều cơ hội tham gia show truyền hình hay nhận dự án chất lượng trong tương lai.