Đo nồng độ cồn trên QL54, phát hiện 18 người vi phạm

Ngày 3.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, tổ công tác đặc biệt thuộc đơn vị vừa phối hợp Cục CSGT (C08 - Bộ công an) thực hiện dừng phương tiện, kiểm tra xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên QL54, đoạn thuộc P.Thành Phước, TX.Bình Minh, Vĩnh Long.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với một tài xế ô tô NAM LONG

Theo đó, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ ngày 2.3, lực lượng CSGT thực hiện dừng, kiểm tra trên 50 phương tiện các loại. Qua đó, phát hiện, xử lý 18 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ 18 phương tiện vi phạm, gồm 16 xe máy và 2 xe ô tô.

Ông N.Q.Đ (ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long) có nồng độ cồn 0,722 mg/l khí thở (mức tối đa theo quy định là 0,4 mg/l khí thở) NAM LONG

Thiếu tá Nguyễn Văn Bé Năm, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn, đa phần người vi phạm có chấp hành việc ký biên bản. Tuy nhiên, có vài trường hợp quá say nên không ký vào biên bản, cố tình né tránh, không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ. Những trường hợp này, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn NAM LONG

Theo Cục CSGT, từ giữa tháng 2.2023 đến nay, đơn vị đã thành lập 5 tổ công tác đặc biệt phối hợp lực lượng CSGT công an 30 tỉnh, thành trên cả nước kiểm tra theo chuyên đề, tập trung chủ yếu vào các vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác. Việc kiểm tra nhằm xử lý những vi phạm là nguyên nhân cốt lõi dẫn các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, góp phần kéo giảm số vụ tai nạn, số người tử vong do tai nạn giao thông.