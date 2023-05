Đỏ rực cuộc đua tốp 4

Newcastle (69 điểm, 36 trận), M.U (66 điểm, 35 trận) và Liverpool (65 điểm, 36 trận) chính là những đội bóng đó, khi Tottenham đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua và hy vọng của Brighton vô cùng mong manh sau thất bại trước Newcastle (1-4) rạng sáng qua.

Liverpool (phải) và M.U sẽ tranh nhau vị trí cuối cùng trong tốp 4 Ngoại hạng Anh mùa này Reuters

Dù Newcastle sẽ phải gặp Leicester và Chelsea ở 2 vòng đấu còn lại nhưng hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng đội bóng của HLV Howe vẫn là ứng viên sáng giá cho một suất góp mặt ở Champions League mùa tới, để lại cuộc đua một mất một còn cho M.U và Liverpool.

M.U đang nhiều hơn Liverpool 1 điểm mà lại còn đến 3 trận đấu trong tay. Đó là lợi thế cho đoàn quân của HLV Ten Hag. Tuy nhiên, khi lịch thi đấu còn lại của "Đoàn quân đỏ" được xem là khá nhẹ nhàng (gặp Aston Villa và Southampton), "Quỷ đỏ" vẫn có đủ lý do để lo lắng do họ phải chạm trán với Bournemouth, Chelsea và Fulham. Chính vì lý do đó, mọi sự chú ý sẽ hướng về sân Vitality và Anfield vào đêm nay để chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa hai đội bóng áo đỏ.

Sau khi cán mức an toàn, Bournemouth đã giải tỏa được mọi sức ép và do vậy vào đêm nay, họ có thể phát huy những thế mạnh của mình trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Vitality ở mùa giải này. Tuy nhiên, do vắng đến 5 cầu thủ vì chấn thương (Traore, Semenyo, Tavernier, Federicks và Stanislas), Bournemouth khó có thể gây tổn thương cho M.U, đội bóng sẽ ra sân với quyết tâm giành chiến thắng.

Theo siêu máy tính của Opta, M.U có 51,5% cơ hội giành chiến thắng ở trận đấu này để bảo vệ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, dù họ vẫn thiếu sự ổn định mà hai trận thua gần đây trước Brighton và West Ham đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bầy "Quỷ đỏ". Nếu M.U để mất điểm tại Bournemouth, Liverpool sẽ vượt mặt họ trên bảng xếp hạng bằng một chiến thắng được chờ đợi trước Aston Villa tại Anfield.

Newcastle nhiều khả năng sẽ trụ được tốp 4 AFP

"Đoàn quân đỏ" được cho là có 61,7% cơ hội đánh bại Aston Villa để tiếp tục gây sức ép lên "Quỷ đỏ". Với phong độ hiện nay, thắng 7 trận liên tiếp, thầy trò HLV Klopp sẽ không khiến các CĐV của họ phải thất vọng. Chưa kể đến chuyện Aston Villa đã bại trận dưới tay Liverpool ở 9 trong 10 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại giải Ngoại hạng Anh.

Không ai nghi ngờ về điều đó nhưng có vẻ như sự trỗi dậy của Liverpool thời gian gần đây là quá muộn đối với một cuộc đua khốc liệt vốn rất cần sự ổn định trong một thời gian dài. Đó là chưa nói đến chuyện "Đoàn quân đỏ" vẫn cần phải chờ đợi những cú trượt chân của Newcastle hay M.U. Công bằng mà nói, một suất dự Europa League mùa tới dù sao cũng sẽ là phần thưởng an ủi cho một mùa giải đáng quên của Liverpool.