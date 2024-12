Đô thị công nghiệp - Xu thế tương lai của các thủ phủ kinh tế

Tiên phong khu đô thị dành cho giới chuyên gia

28 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, VSIP luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống cả bên trong lẫn bên ngoài hàng rào khu công nghiệp. Sun Casa Central là minh chứng tiếp theo của hành trình kiến tạo các khu đô thị mới dành riêng cho giới chuyên gia với hơn 879 sản phẩm lập được giới thiệu ra thị trường và tỷ lệ giao dịch đạt trên 90% ở giai đoạn 1 - 2.

Dãy biệt thự đơn lập tại dự án Sun Casa Central

Thay đổi quan niệm về không gian sống, kiến trúc cảnh quan và môi trường khu công nghiệp, Sun Casa Central xây dựng hệ thống tiện ích sức khỏe - mua sắm - giải trí đẳng cấp phục vụ cư dân như: Tổ hợp thể thao The Sun Sports Center tiêu chuẩn Edge Châu Âu với hồ bơi dài 50m, phòng gym, sân đá bóng mini, sân tennis, sân cầu lông, khu sauna & steambath…; công viên trung tâm, chuỗi tiện ích The Sun với công viên nhạc nước, đường chạy bộ, chợ đêm… Đặc biệt, tại đây còn đang dần hình thành khu thương mại - dịch vụ sầm uất với hệ thống F&B The Cup Coffee, khu shophouse phục vụ mua sắm…

Khu phức hợp thể thao The Sun Sports Center rộng 1,3ha

TP.Tân Uyên xuất hiện một khu đô thị được quản lý vận hành chuyên nghiệp bởi thương hiệu danh tiếng Savills, và bảo vệ bởi hệ thống an ninh hiện đại từ VSIP FMS hoạt động 24/7; không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho cư dân mà còn duy trì chất lượng bất động sản theo thời gian, là yếu tố quan trọng giúp giá trị nhà ở tăng trưởng bền vững.

Hạ tầng tiện ích đầy đủ tại Sun Casa Central đáp ứng mọi nhu cầu về cuộc sống của cư dân không thua kém những đô thị trung tâm, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao vị thế của TP.Tân Uyên trở thành một điểm đến an cư lý tưởng.

Đầu tư hợp lý - lợi nhuận cao

Khi giá bất động sản ở lõi trung tâm Bình Dương ngày càng tăng và thu hẹp quỹ đất đã dẫn đến sự hình thành của các trung tâm mới với mặt bằng giá hấp dẫn và dư địa tăng trưởng cao.

Đơn cử, theo khảo sát, giá giao dịch một số dự án nhà phố liên kế, biệt thự đơn lập, song lập tại Thủ Dầu Một đang có giá dự kiến từ 8,5 - 15 tỉ đồng/căn, và ở Thành Phố Mới Bình Dương đang dao động từ 8 - 12 tỉ đồng/căn.

Nhưng Sun Casa Central ngay trung tâm TP.Tân Uyên đang được chào bán chỉ từ 3 tỉ đồng cho nhà phố liên kế, 5 tỉ đồng cho dòng sản phẩm nhà phố thương mại và biệt thự song lập, từ 6 tỉ đồng cho biệt thự đơn lập, trong khi từ đây chỉ mất 15 phút đến Thành phố mới, và 20 phút đến Thủ Dầu Một. Điều này đồng nghĩa với việc cư dân Sun Casa Central vừa tận hưởng không gian sống hiện đại với tiện ích nội khu đầy đủ vừa dễ dàng kết nối tiện ích trung tâm nhưng với mức giá chỉ bằng một nửa.

Cư dân Sun Casa Central dễ dàng di chuyển đến các tiện ích liên vùng

Dự án đang triển khai chính sách bán hàng vô cùng linh hoạt: thanh toán 30% ký hợp đồng, nhận nhà ngay - tương đương với chỉ khoảng 1 tỉ đồng, trong vòng 17 tháng chỉ cần thanh toán 10%. Đồng thời, nhiều chương trình hấp dẫn khác như ưu đãi lên đến 100 triệu đồng khi đặt cọc trong tháng 12.2024, ưu đãi 5% khi thanh toán nhanh, tặng ngay gói quà tặng an cư 50 triệu đồng khi giao dịch… cũng đang được áp dụng.

Chưa kể, với lợi thế là khu đô thị duy nhất phục vụ cho cụm VSIP II, VSIP III, Sun Casa Central còn đạt tỷ suất khai thác cho thuê, kinh doanh vô cùng lý tưởng.

Hiện tại, các sản phẩm thuộc giai đoạn I đang được cho thuê với mức giá bình quân từ 15 - 20 triệu đồng/tháng; các căn Shophouse mặt tiền có giá cho thuê từ 20 - 25 triệu đồng/tháng. Thậm chí, khu biệt thự được hoàn thiện nội thất theo yêu cầu của chuyên gia Đan Mạch đang được cho thuê với mức giá 30 triệu đồng/tháng.

Xét theo tương quan giá bất động sản và giá thuê, hiện tại tỷ suất sinh lời đạt 6% cho nhà phố liên kế và 7 - 8% cho nhà phố thương mại hoặc biệt thự. Có thể nói, đây là con số vượt kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, bởi trong tầm giá 3 - 5 tỉ đồng, không nhiều sản phẩm đạt được lợi nhuận cao như vậy. Theo thông tin từ chủ đầu tư, trong quy hoạch VSIP III không có quỹ đất dành cho khu đô thị nên khi tỷ suất lấp đầy tại VSIP III tăng sẽ kéo nhu cầu nhà ở tại Sun Casa Central tăng theo; và khi cầu vượt cung, một mặt bằng giá thuê - giao dịch thứ cấp tại đây sẽ được thiết lập và tạo nên đỉnh giá mới cho bất động sản.