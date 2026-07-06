Đô thị đồng bộ là động lực tăng trưởng mới của Vĩnh Long

Theo các chuyên gia, để chuyển hóa lợi thế về không gian phát triển, hạ tầng và quy hoạch thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần có những khu đô thị đồng bộ, hiện đại, tạo sức hút đối với cư dân, doanh nghiệp và các dòng vốn đầu tư chiến lược.

Bài toán kiến tạo đô thị dẫn dắt tăng trưởng

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, Vĩnh Long đang sở hữu một không gian phát triển hoàn toàn mới với quy mô lớn hơn cả về diện tích, dân số, nguồn lực và dư địa tăng trưởng. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển, hình thành một cực tăng trưởng mới của ĐBSCL.

Theo định hướng quy hoạch mới, Vĩnh Long được xác định phát huy vai trò trung tâm kết nối giữa các hành lang kinh tế của vùng, giữa kinh tế sông và kinh tế biển, giữa khu vực nội địa với vùng duyên hải. Cùng với đó là hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang và sẽ được triển khai như các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Mỹ An - Cao Lãnh, cầu Đại Ngãi cùng hệ thống quốc lộ, đường ven biển và các tuyến giao thông liên vùng..., từng bước rút ngắn thời gian kết nối với TP.HCM, Cần Thơ và các trung tâm kinh tế lớn của khu vực.

Những lợi thế về vị trí, quy mô và không gian phát triển mới cũng mở ra dư địa để Vĩnh Long đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 10%/năm; quy mô kinh tế đến năm 2030 đạt gần 590.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 170 triệu đồng. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Vĩnh Long xác định phát triển đô thị không chỉ là mục tiêu của quy hoạch, mà là một chiến lược phát triển, là động lực quan trọng để tái cấu trúc không gian kinh tế, kiến tạo những cực phát triển mới.

Vĩnh Long hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành cực tăng trưởng mới của ĐBSCL ẢNH: HOÀNG ANH

Tuy nhiên, kinh nghiệm phát triển của nhiều địa phương cho thấy, hạ tầng và quy hoạch chỉ tạo ra "điều kiện cần" cho tăng trưởng. Điều quyết định khả năng chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển thực chất là việc hình thành những khu đô thị được quy hoạch bài bản, hội tụ đầy đủ lợi thế về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thương mại, dịch vụ và không gian sống chất lượng. Khi đó, đô thị không còn đơn thuần là kết quả của quá trình phát triển kinh tế mà trở thành một trong những động lực trực tiếp tạo ra tăng trưởng và tạo sức lan tỏa cho cả khu vực xung quanh.

Tại hội thảo "Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới", đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) nhấn mạnh, đô thị không chỉ tạo việc làm, gia tăng giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng sức cạnh tranh của địa phương.

Theo đại diện VNREA, Vĩnh Long đã bắt đầu hình thành những khu đô thị được đầu tư bài bản, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là các đô thị tích hợp ven sông, vận hành theo chuẩn hiện đại và hướng tới chuẩn sống mới. Đây là những tài sản có giá trị của địa phương, đồng thời là những hạt nhân đô thị của không gian phát triển mới.

Lãnh đạo địa phương và các chuyên gia tham quan dự án đô thị đồng bộ, hiện đại đang hiện hữu tại Vĩnh Long

Đồng tình với quan điểm trên, đại diện Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, sau khi khảo sát thực tế dự án Khu dân cư Phước Thọ do T&T Group phát triển, ông nhận thấy Vĩnh Long "đang bắt đầu thay đổi cách nhìn về tương lai của mình". Sau hợp nhất, lợi thế lớn nhất của Vĩnh Long không chỉ nằm ở quy mô lớn hơn hay vị trí trung tâm của vùng, mà ở cơ hội lựa chọn một mô hình phát triển mới thay vì tiếp tục đi theo lối mòn. Ông nhận định: Một địa phương đi sau sẽ rất khó bứt phá nếu chỉ lặp lại những gì các địa phương khác đã làm. Muốn bứt phá, Vĩnh Long cần những hướng đi khác biệt, trong đó việc phát triển các khu đô thị chất lượng cao không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn tạo sức hút đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, các hoạt động đổi mới sáng tạo và các dòng vốn đầu tư mới.

Khi những đô thị chất lượng cao là "thỏi nam châm" hút dòng vốn đầu tư

Nếu quy hoạch và hạ tầng tạo ra nền tảng cho tăng trưởng, những khu đô thị được quy hoạch bài bản là động lực thúc đẩy tăng trưởng, thì khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược chính là một trong những thước đo phản ánh chất lượng và sức hấp dẫn của không gian phát triển đó.

Trong bối cảnh đó, việc Vĩnh Long thu hút sự quan tâm của những doanh nghiệp có năng lực phát triển đô thị và các thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực quản lý vận hành, dịch vụ, lưu trú cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là tín hiệu tích cực.

Việc nhà đầu tư chiến lược như T&T Group lựa chọn đồng hành cùng Vĩnh Long và triển khai những dự án được đầu tư nghiêm túc không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, củng cố niềm tin và thu hút thêm cộng đồng doanh nghiệp đến nghiên cứu, đầu tư, phát triển tại Vĩnh Long.

T&T Group đồng hành cùng Vĩnh Long trong hành trình kiến tạo những đô thị đẳng cấp, góp phần nâng tầm diện mạo của địa phương

"Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà ở cách tiếp cận theo hướng phát triển các khu đô thị đồng bộ, gắn với quy hoạch chung, hạ tầng kết nối, không gian xanh, hệ thống tiện ích và chất lượng sống của người dân. Một dự án đô thị chất lượng không chỉ tạo ra giá trị cho nhà đầu tư, mà còn phải tạo ra giá trị cho địa phương: nâng cấp diện mạo đô thị, thúc đẩy thương mại - dịch vụ, tạo việc làm, thu hút dân cư chất lượng cao và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh" - một chuyên gia nhận định,

Sức hút của những khu đô thị được quy hoạch bài bản không chỉ thể hiện ở khả năng thu hút các nhà đầu tư phát triển bất động sản, mà còn ở việc hấp dẫn những thương hiệu quốc tế tham gia hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ. Việc Hilton lựa chọn hiện diện tại dự án Khu dân cư Phước Thọ của T&T Group là một ví dụ điển hình. Điều này cho thấy các khu đô thị hiện đại không chỉ tạo ra không gian sống mới mà còn trở thành nền tảng để phát triển các dịch vụ chất lượng cao.

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng cạnh tranh bằng không gian phát triển và chất lượng sống đô thị thay vì chỉ dựa vào lợi thế tài nguyên hay vị trí địa lý, những khu đô thị được quy hoạch bài bản sẽ là yếu tố quyết định khả năng thu hút nguồn lực và tạo dựng sức bật dài hạn. Với Vĩnh Long, đây không chỉ là bài toán phát triển đô thị, mà còn là cơ hội để định hình một diện mạo phát triển mới, nơi đô thị trở thành hạt nhân kết nối đầu tư, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng tầm vị thế của địa phương trong vùng ĐBSCL.