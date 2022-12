Đỗ Thị Hà: Không muốn hình ảnh Hoa hậu Việt Nam học không đến nơi đến chốn

Bên cạnh sự trở lại của những tên tuổi quen thuộc gắn liền với thương hiệu phim như Sam Worthington, Zoe Saldana hay Sigourney Weaver, Avatar: The way of water còn giới thiệu đến khán giả dàn diễn viên trẻ tài năng, một thế hệ mới sẽ làm chủ câu chuyện về hành tinh Pandora trong nhiều năm tiếp theo.