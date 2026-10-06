Đỗ Thị Hải Yến rạng rỡ tuổi 44, tiết lộ cuộc sống bên chồng doanh nhân

Tại một sự kiện, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Sau quãng thời gian tập trung cho gia đình, cô trở lại với một số dự án phim ảnh, điển hình là nhân vật Kỳ Nam trong Quán Kỳ Nam hay hoàng hậu họ Dương trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Không chỉ ghi điểm về diễn xuất, vẻ ngoài của “bà mẹ 3 con” cũng khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Đỗ Thị Hải Yến ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 44 Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi về bí quyết giữ gìn sắc vóc, Đỗ Thị Hải Yến cho biết bản thân không có phương pháp nào đặc biệt. Sau những thay đổi của cơ thể qua mỗi lần sinh con, diễn viên 8X học cách lắng nghe và chăm sóc bản thân, cũng như dành thời gian để tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày. “Tôi nghĩ khi mình sống vui, khỏe và thoải mái với cuộc sống hiện tại, điều đó cũng phần nào thể hiện ra bên ngoài”, cô trải lòng.

Đỗ Thị Hải Yến ra sao khi tái xuất màn ảnh?

Sau khoảng thời gian dài tạm ngưng đóng phim để dành trọn tâm trí chăm sóc tổ ấm, sự trở lại của Đỗ Thị Hải Yến với màn ảnh Việt được công chúng đón nhận. Tuy nhiên, với nhiều người, việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp lại trở thành một thách thức dành cho nữ diễn viên Quán Kỳ Nam. Nhìn lại, Đỗ Thị Hải Yến cho rằng điều quan trọng nhất để có thể làm tốt cùng lúc nhiều vai trò chính là sự đồng hành của những người thân yêu.

Đỗ Thị Hải Yến hội ngộ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh Ảnh: NVCC

“Tôi may mắn vì mẹ, chồng và các con đều hiểu tôi yêu điện ảnh và luôn ủng hộ công việc của tôi. Khi tôi đi làm, mọi người cùng nhau sắp xếp để tôi có thể yên tâm với dự án, hay sẽ dành thời gian để hiện diện cùng tôi ngay trên trường quay”, cô trải lòng.

Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ thêm sau khi đã hoàn thành trách nhiệm với công việc, cô lại trở về với vai trò một người phụ nữ trong gia đình, cùng người thân tận hưởng cuộc sống thường nhật. Diễn viên phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh trải lòng: “Làm mẹ và làm nghề vì thế đều là những phần rất tự nhiên trong cuộc sống của tôi”.

Với nhiều người, tâm trí bình yên là bí quyết trẻ đẹp lâu nhất. Cuộc sống hôn nhân bên ông xã doanh nhân cùng các con mang lại cho Đỗ Thị Hải Yến nguồn năng lượng tích cực, nhờ đó mà cô giữ được vẻ rạng rỡ.

Gia đình mang lại nguồn năng lượng để Đỗ Thị Hải Yến cân bằng nhiều vai trò trong cuộc sống Ảnh: NVCC

Sao nữ 8X cho hay: “Gia đình cho tôi một cảm giác bình yên và một nơi để trở về. Cuộc sống có những lúc rất bận rộn, nhưng những điều giản dị như một bữa cơm cùng nhau, đưa các con đi học hay dành thời gian cho gia đình luôn giúp tôi trở lại với nhịp sống của mình. Có lẽ với tôi, đó đã là một nguồn năng lượng rất lớn”.

Theo Đỗ Thị Hải Yến, ở mỗi giai đoạn của cuộc sống cô sẽ có những ưu tiên khác nhau. Điển hình là khi các con còn nhỏ, nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đến hiện tại, khi mọi thứ đã ổn định, diễn viên 8X xem đây là thời điểm thích hợp để trở lại.

Điều khiến Đỗ Thị Hải Yến vui là vì vẫn còn những vai diễn khiến bản thân muốn sống trọn với nó. “Tôi nghĩ mỗi độ tuổi đều có một vẻ đẹp riêng. Khi mình hiểu mình hơn, biết điều gì cần được ưu tiên trong từng giai đoạn khác nhau và sống đúng với những lựa chọn đó, mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn”, nữ diễn viên trải lòng thêm.

