Đô thị Vành đai - Cao tốc: Dịch chuyển chiến lược đầu tư của các ‘ông lớn’

Đô thị Vành đai - Xu thế tất yếu của quy hoạch hiện đại

Nhiều quốc gia châu Á đã chứng minh hạ tầng đường vành đai là yếu tố cốt lõi thúc đẩy hình thành đô thị vệ tinh, giảm áp lực dân số lên khu lõi và tạo mạng lưới kết nối thông suốt giữa các trung tâm. Khi hệ thống vành đai hoàn chỉnh, giao thương - cư dân - doanh nghiệp được "giải phóng" khỏi vùng nội đô đông đúc, mở ra không gian để hình thành các cụm đô thị mới, đa chức năng và đa trung tâm. TP.HCM đang đi theo xu hướng này. Sau Vành đai 1 và 2 phục vụ nội đô, Vành đai 3 và Vành đai 4 trở thành hai "trục xương sống" quan trọng nhất trong chiến lược mở rộng đô thị và tăng cường kết nối vùng của thành phố trong 10 - 20 năm tới.

Vành đai 3 – Trục liên vùng thúc đẩy phát triển mới, có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua các địa phương: TP.HCM (bao gồm Bình Dương cũ) - Đồng Nai - Tây Ninh (địa phận Long An cũ). Tuyến đường giữ vai trò giảm tải cho các trục hướng tâm, rút ngắn thời gian kết nối giữa các cực tăng trưởng và tạo mạch giao thông thông suốt từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc của TP.HCM. Theo cập nhật, đoạn qua khu vực Tây Ninh đã đạt 78% tiến độ, với mục tiêu thông xe toàn tuyến vào tháng 3.2026. Khi vận hành, Vành đai 3 sẽ trở thành một trong những tuyến liên vùng quan trọng nhất miền Nam, tạo động lực mạnh mẽ cho những đô thị nằm trên trục.

Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh bảo đạt 87% kế hoạch, dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 3.2026

Vành đai 4 - Tuyến giao thông liên vùng quan trọng bậc nhất miền Nam, có tổng chiều dài 207 km, đi qua các tỉnh: Đồng Nai, TP.HCM (gồm Vũng tàu và Bình Dương cũ) và Tây Ninh (Long An cũ). Tuyến kết nối trực tiếp các trung tâm kinh tế trọng điểm, hệ thống cảng biển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, cảng Cần Giờ, các khu công nghiệp và logistics toàn vùng, hệ thống sân bay.

Song hành với hệ thống vành đai, các tuyến cao tốc như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bắc - Nam, cùng mạng lưới metro được quy hoạch phát triển trong tương lai, đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông đa tầng, liền mạch cho toàn vùng TP.HCM.

Làn sóng dịch chuyển của các "ông lớn" bất động sản dọc Vành đai và cao tốc

Không phải ngẫu nhiên mà các tập đoàn lớn đồng loạt dịch chuyển chiến lược trong 5 năm trở lại đây. Dọc theo các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc ngày càng nhiều đại đô thị quy mô hàng trăm đến hàng ngàn hecta được quy hoạch và phát triển.

The Win City (liền kề cách nút giao Vành Đai 3 - Tỉnh lộ 10), vừa chính thức ra mắt thị trường. Là một trong những đại đô thị “đón đầu” xu hướng dịch chuyển đô thị theo Vành đai - Cao tốc theo những cực tăng trưởng mới

Đặc biệt, mới đây Thắng Lợi Group cũng vừa ra mắt thị trường đại đô thị The Win City, điểm giao thoa của Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Dự án được định vị cửa ngõ Tây Sài Gòn, hưởng lợi trực tiếp vì ngay nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10) chỉ 5 phút. Khi nút giao hoàn thiện và thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay, The Win City là một trong những dự án được hưởng lợi nhiều nhất vì: rút ngắn khoảng cách di chuyển đi Bình Dương (cũ) 30 phút; đi Sân bay Long Thành chỉ 45 - 60 phút; đi Vũng Tàu (cũ) chỉ 90 phút.

The Win City có quy mô 13,1 ha, gồm 18 block căn hộ với gần 6.000 sản phẩm. Tổng diện tích xây dựng chỉ 29,82%, quy hoạch bài bản với 100 tiện ích theo chuẩn One Stop Living Hub (một điểm đến – mọi điểm chạm). Đặc biệt với hệ tiện ích theo chuỗi Tổ hợp cao ốc thương mại Win Mark, Trường liên cấp song ngữ Win Edu, Phòng khám Đa khoa quốc tế Win Mec, hồ bơi, công viên, sân thể thao đa năng... mang đến trải nghiệm "độc bản" cho cư dân.

The Win City được quy hoạch đầy đủ tiện ích theo mô hình “One Stop Living Hub - Một điểm đến - Mọi điểm chạm” dành cho cư dân trẻ, chuyên gia sống và làm việc

Đại diện chủ đầu tư cho biết mức giá công bố của dự án chỉ 30,5 triệu/m², với phương thức thanh toán linh hoạt, chỉ cần thanh toán trước 150 triệu là sở hữu được 1 căn hộ The Win City. Đặc biệt, dự án có sự hỗ trợ tài chính từ 8 ngân hàng và chủ đầu tư; khách hàng được ân hạn gốc và hỗ trợ lãi suất đến 36 tháng, giúp dòng tiền thanh toán nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho nhiều gia đình sớm tiếp cận cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên để an cư lạc nghiệp.

Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm được bảo chứng bởi những thương hiệu hàng đầu trong ngành như: Central – Tổng thầu xây dựng top đầu Việt Nam; An Cường, đơn vị cung cấp vật liệu và giải pháp nội thất gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực; CBRE, tư vấn quản lý vận hành, cùng nhiều thương hiệu mạnh khác tham gia phát triển dự án. Đặc biệt, cả An Cường và Central không chỉ đồng hành với vai trò nhà thầu chính, mà còn tham gia với vai trò đồng chủ đầu tư, bảo chứng quan trọng để khách hàng yên tâm về tiến độ, chất lượng và độ bền công trình.

Khi xu hướng phát triển đô thị dịch chuyển mạnh về các trục Vành đai - cao tốc, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của nhiều đại đô thị được quy hoạch bài bản, đóng vai trò như "cánh tay nối dài" của TP.HCM. Đây chính là kỷ nguyên vươn mình của các đô thị vệ tinh, những cực tăng trưởng mới trong tương lai gần.