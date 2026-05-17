Đô thị vệ tinh: Khu đô thị Bắc Sài Gòn đón đầu hạ tầng giao thông mới

Thực hiện chủ trương này, tuyến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành (CT.30) với tổng vốn đầu tư hơn 17.400 tỉ đồng được xác định là trục giao thông xương sống của toàn vùng.

Đón đầu sự phát triển hạ tầng, Khu đô thị Bắc Sài Gòn được quy hoạch ngay mặt tiền đường ĐT 741 và nút giao lên cao tốc CT.30, giúp thu hẹp thời gian di chuyển về trung tâm tài chính TP.HCM xuống dưới 60 phút. Tọa lạc tại "lõi" mạng lưới công nghiệp quy mô hơn 18.600 ha, dự án được kỳ vọng giải quyết nhu cầu nhà ở cho hàng chục ngàn chuyên gia và kỹ sư quốc tế.

Khu đô thị này cung ứng 2.760 sản phẩm, tiên phong áp dụng mô hình compound tại khu vực với hơn 39 tiện ích khép kín, bao gồm quỹ đất cho giáo dục, y tế 24/7 và đại công viên trung tâm rộng hơn 10.000 m2.

Trước đó, vào ngày 9.5.2026, sự kiện "Hành trình về phương Bắc - Đánh thức miền giá trị" đã được tổ chức, đánh dấu bước ngoặt chiến lược của Tập đoàn Phương Trường An đối với dự án này. Với mức giá khởi điểm từ 1,139 tỉ đồng/nền, dự án đang mở ra một cơ hội mới cho thị trường bất động sản tại cực tăng trưởng phía Bắc.

Khu đô thị Bắc Sài Gòn án ngữ ngay mặt tiền ĐT 741 và nút lên cao tốc TP.HCM - Chơn Thành chiến lược Ảnh: Chủ đầu tư Phương Trường An cung cấp



