Đô thị ven sông Hàn: Cú hích cho chu kỳ bất động sản tăng trưởng mới

Nguồn: BRG
15/04/2026 15:32 GMT+7

Với định hướng phát triển theo mô hình các thành phố lớn trên thế giới, khu vực ven sông Hàn là 'trái tim' của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Sự xuất hiện của các dự án quy mô, quy hoạch bài bản như Capital Square không chỉ nâng tầm cảnh quan, góp phần định hình chuẩn mực đô thị hiện đại, mà còn mở ra cơ hội sở hữu bất động sản khan hiếm giữa bối cảnh nguồn cung tại lõi trung tâm ngày càng hạn chế.

Giữa quỹ đất ven sông ngày càng khan hiếm, Capital Square là dự án sở hữu vị trí lõi ngay giao điểm các trục Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền, khu vực được xem là trung tâm kết nối quan trọng của đô thị Đà Nẵng.

Lợi thế vị trí này không chỉ mang lại khả năng liên kết thuận tiện đến các tiện ích trọng điểm của thành phố, mà còn tạo nên giá trị tài sản bền vững. Từ dự án, cư dân có thể sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng ra sông Hàn, các cây cầu biểu tượng và toàn cảnh skyline - yếu tố được xem là "giá trị không thể thay thế" đối với bất động sản trung tâm ven sông.

Trong tổng thể phát triển đô thị ven sông Hàn, Capital Square không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp, mà còn đóng vai trò như một cấu phần hoàn thiện không gian đô thị hiện đại, góp phần định hình phong cách sống mới tại khu vực lõi trung tâm.

Căn hộ tại đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, từ hệ thống cửa kính cao cấp tối ưu ánh sáng, cách nhiệt hiệu quả, đến cách bố trí không gian các phòng đảm bảo không khí luân chuyển… tất cả đều được cân nhắc kỹ lưỡng để mang lại sự thoải mái, tiện nghi.

Đáng chú ý, dự án sở hữu pháp lý rõ ràng, lâu dài và khả năng khai thác cho thuê đối với khách hàng nước ngoài - yếu tố quan trọng trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục thu hút dòng chuyên gia và khách quốc tế. Điều này giúp Capital Square không chỉ là nơi an cư, mà còn là sản phẩm đầu tư có khả năng tạo dòng tiền ổn định.

