Chiều 23.6, thông tin về kết quả điều tra vụ án đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư, Hà Nội và Thanh Hóa, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 bị can.

Độ tinh vi vụ Viện Pháp y tâm thần T.Ư 'chống lưng' tội phạm

Trong số 40 bị can bị khởi tố có 36 người là lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần T.Ư, trong đó có ông Trần Văn Trường, Viện trưởng; ông Nông Văn Thành; Viện phó… 2 bị can là bệnh nhân đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc bị khởi tố là Lê Văn Đông (47 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

Nói về manh mối điều tra vụ án, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết hồi năm 2024, Công an TP.Hà Nội phát hiện, điều tra một vụ mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Khi tòa tuyên án, một bị cáo lĩnh án tử hình đã lấy Viện Pháp y tâm thần T.Ư làm "vị trí an toàn". Tuy nhiên, điều này không thể qua mắt cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an.

Trước thực trạng tội phạm dùng kết quả giám định tâm thần giả để tiếp tục phạm tội từng xảy ra ở Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 vào năm 2021 và gần đây là vụ việc xảy ra ở Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, trung tướng Tùng cho biết sẽ phải đề nghị Bộ Y tế chấn chỉnh và phải chọn ra những người có trình độ chuyên môn sâu và đặc biệt là y đức để làm trong lĩnh vực này.

Kỳ lạ đường dây 'chạy' hồ sơ giám định trong Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Theo trung tướng Tùng, tất cả đều do con người có bị gục bởi "viên đạn bọc đường hay không". Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã kiến nghị với Bộ Y tế thông qua các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để không xảy ra tình trạng làm giả giám định tâm thần.

"Các đối tượng đã phạm tội, phải bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật nhưng các đối tượng liên quan vì lòng tham, thiếu đạo đức, y đức lại tiếp tay cho nhóm tội phạm này để chạy bệnh án, trốn tránh việc thi hành hình phạt của pháp luật", ông Tùng nhấn mạnh.

Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh gần như thao túng cả Viện Pháp y tâm thần T.Ư ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội Đào Thịnh Cường, đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh liên quan đến rất nhiều vụ án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội điều tra, thụ lý.

Vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh ẢNH: N.B

Các vụ án chủ yếu liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt lên tới 20 năm tù giam, hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, sau mỗi lần phạm tội, Mai Anh lại đưa ra bệnh án tâm thần. Dù hoài nghi và yêu cầu bắt buộc trưng cầu giám định lại nhưng kết quả vẫn sai lệch.

"Gần như đối tượng này đã thao túng cả Viện Pháp y tâm thần T.Ư, với vòng tròn khép kín từ lãnh đạo viện đến bảo vệ ngoài cổng. Đối tượng bắt buộc chữa bệnh mà ra vào viện như đi chợ, ở viện điều trị bắt buộc thì như là ở khách sạn hạng sang", ông Cường nói.

Theo ông Cường, để xảy ra tình trạng nêu trên là do có nhiều kẽ hở trong quá trình khám chữa bệnh và quy trình còn chưa chặt chẽ. Lợi dụng sự lỏng lẻo này nên các bác sĩ, pháp y hoặc cơ sở khám chữa bệnh đã cấu kết, thông đồng và trái tất cả các quy định.

Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ kiến nghị sửa đổi theo hướng phải có 2 cấp giám định tâm thần để đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Đồng thời sẽ kiến nghị sớm sửa một số điều trong Nghị định số 64 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm bịt kẽ hở, tránh để các đối tượng lợi dụng chính sách.