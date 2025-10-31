Đồ trang trí mùa Halloween thưa khách: ‘Nhiều người bán mà có mấy ai mua?'

Vốn được xem là “thiên đường” đồ trang trí mỗi mùa lễ hội, những ngày cuối tháng 10, con đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.Chợ Lớn, TP.HCM) lại phủ kín sắc cam của bí ngô, những chiếc mặt nạ ma quái và hàng loạt món đồ hóa trang bắt mắt. Thế nhưng, trái với không khí sôi động mọi năm, mùa Halloween 2025 ghi nhận cảnh đìu hiu, vắng khách.

Chị Trịnh Thị Phương – một tiểu thương nhiều năm bán hàng tại đây – cho biết, giá cả năm nay giảm 10–20% so với năm ngoái, nhiều món hàng chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng vẫn ế ẩm: “Bây giờ cả ngàn người bán mà có trăm người mua, đạp giá riết sát giá luôn”.

Theo các tiểu thương, nguyên nhân chính khiến sức mua giảm là do xu hướng người tiêu dùng chuyển sang đặt hàng online. Việc mua sắm trực tiếp tại cửa hàng ngày càng ít, trong khi chi phí mặt bằng, nhân công, điện nước vẫn tăng. “Họ mua online hết rồi, cửa hàng mình vắng hẳn”, chị Phương nói.

Ngoài ra, nhiều trường học, quán cà phê và cơ quan, vốn là nhóm khách hàng mua trang trí số lượng lớn cũng hạn chế tổ chức lễ hội năm nay. Một phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, phần khác do cộng đồng đang hướng sự quan tâm đến các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Dù vắng khách, con đường Hải Thượng Lãn Ông vẫn giữ được nét riêng quen thuộc của mùa Halloween – những chiếc mặt nạ treo lủng lẳng, dãy đèn bí ngô rực sáng, và tiếng rao lác đác giữa buổi chiều muộn. Với nhiều người dân thành phố, chỉ cần một món đồ nhỏ, một chiếc nón phù thủy hay vài quả bí trang trí cũng đủ mang lại chút không khí ấm áp, tươi vui giữa những ngày cuối tháng 10 trầm lắng.