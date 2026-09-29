Đô vật Triệu Phong ra mắt tại Nhật

Theo lịch đấu được NJPW công bố, đô vật Ares sẽ bắt cặp cùng Yota Tsuji, đối đầu Ryohei Oiwa và Zack Sabre Jr. Trận đấu nằm trong đêm thứ hai của chuỗi Road to King of Pro-Wrestling tại Korakuen Hall và được NJPW giới thiệu là một màn ra mắt quốc tế đáng chú ý.

Yota Tsuji hiện là một trong những gương mặt hàng đầu của NJPW và đang giữ đai IWGP Heavyweight Championship. Trong khi đó, Ryohei Oiwa là người giành chiến thắng tại G1 Climax 2026, còn Zack Sabre Jr. là một trong những đô vật nổi bật của NJPW. Trận đấu vì vậy đưa Ares đứng chung võ đài với nhiều tên tuổi quan trọng của đấu trường Nhật Bản.

Ares đối đầu dàn sao NJPW trong trận đấu sắp tới tại Tokyo Ảnh: NVCC

Korakuen Hall không phải nhà thi đấu có sức chứa lớn nhất Tokyo, nhưng lại có vị trí đặc biệt trong lịch sử võ thuật và đô vật chuyên nghiệp Nhật Bản. Nhà thi đấu mở cửa ngày 16.4.1962, ban đầu mang tên Korakuen Gymnasium và sau đó đổi tên thành Korakuen Hall vào năm 1967. Đây là địa điểm đã chứng kiến hàng nghìn sự kiện quyền Anh, đô vật chuyên nghiệp và các môn võ đối kháng trong hơn sáu thập niên. Theo Tokyo Dome City, Korakuen Hall được xem là một trong những địa điểm quan trọng của lịch sử võ thuật Nhật Bản và từng tổ chức khoảng 250 sự kiện đô vật chuyên nghiệp mỗi năm.

NJPW được Inoki thành lập năm 1972 với tư tưởng xây dựng một phong cách đô vật riêng của Nhật Bản. Sự phát triển của tổ chức gắn với nhiều tên tuổi lớn như Tatsumi Fujinami, Riki Choshu, Tiger Mask, cũng như những ngôi sao quốc tế từng thi đấu tại đây. Chính Inoki sau này còn tạo dấu ấn toàn cầu với trận đấu nổi tiếng cùng Muhammad Ali năm 1976.

Trong lịch sử NJPW, Korakuen Hall trở thành địa điểm đặc biệt bởi khoảng cách giữa khán giả và võ đài rất gần. Chủ tịch NJPW Hiroshi Tanahashi từng mô tả nơi đây có bầu không khí cuồng nhiệt riêng, khi người hâm mộ có thể nhìn rõ biểu cảm của đô vật và phản ứng của khán giả truyền trực tiếp vào trận đấu.

Đô vật Ares: Từ VPW đến võ đài Nhật Bản

Ares trưởng thành từ Vietnam Pro Wrestling (VPW), bắt đầu thi đấu từ năm 2022. Theo thông tin được công bố, anh từng ba lần giành đai Openweight của VPW và có tổng thời gian giữ đai 518 ngày. Cơ hội sang Nhật đến sau khi Yota Tsuji xuất hiện tại sự kiện The Rumble của VPW hồi tháng 8.2026. Tại đây, Tsuji trực tiếp ngỏ lời mời Ares gia nhập Noge Dojo, cơ sở đào tạo của NJPW. Chỉ hơn một tháng sau, Ares đã có tên trong một trận đấu chính thức của NJPW tại Korakuen Hall.

Đáng chú ý, trận đấu ngày 7.10 cũng là bước chuẩn bị cho King of Pro-Wrestling 2026, sự kiện lớn diễn ra ngày 12.10 tại Ryogoku Sumo Hall.

Với Ares, lần xuất hiện này không chỉ là một trận đấu ở nước ngoài. Từ một đô vật trưởng thành trên sàn đấu VPW tại Việt Nam, anh chuẩn bị bước vào một trong những không gian giàu truyền thống nhất của đô vật Nhật Bản.

Nếu hoàn thành màn ra mắt tại Korakuen Hall, Ares sẽ tạo thêm dấu mốc đáng chú ý cho lịch sử đô vật chuyên nghiệp Việt Nam trên đấu trường quốc tế.