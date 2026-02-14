'Do vướng lịch trình cá nhân, xin thông báo sẽ không tham gia Valentine năm nay'

Nhưng khác với nhiều năm trước, thay vì than thở hay tự giễu mình là "hội FA", ngày càng nhiều người trẻ đang chọn một cách tiếp cận khác với ngày Valentine: bình thản, chủ động và… không còn áp lực.

"Trend" này đang hot trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Valentine không còn "áp lực phải có người yêu"

Có một thời, cứ đến Valentine, mạng xã hội lại dày đặc hình ảnh hoa hồng đỏ, socola, quà tặng, những lời chúc ngọt ngào. Ở các quán cà phê, trung tâm thương mại, từng cặp đôi nắm tay nhau xuất hiện dày hơn thường lệ. Những hình ảnh ấy vô tình khiến không ít người độc thân cảm thấy mình "thiếu thiếu một điều gì đó".

Một số người trẻ đang học tập, làm việc tại TP.HCM, tâm thế họ đã khác. Họ không còn xem việc độc thân là điều phải né tránh. Đỗ Ngọc Thảo (26 tuổi, làm việc tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary) nói: "Tôi độc thân 3 năm nay. Trước đây cũng chạnh lòng lắm, nhưng giờ thì không. Tôi xem 14.2 là ngày để tự thưởng cho bản thân".

Thay vì chờ đợi một bó hoa từ ai đó, Thảo cho biết tự đặt cho mình một bó tulip, mua một chiếc váy mới, đặt bàn ăn tối một mình ở nhà hàng yêu thích. "Tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi chỉ đang tận hưởng thời gian một mình", Thảo nói.

Ở góc nhìn của Thảo, Valentine không còn là "ngày kiểm tra tình trạng mối quan hệ", mà đơn giản là một dịp để chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Đang có trend "do vướng lịch trình cá nhân, xin thông báo sẽ không tham gia lễ tình nhân năm nay" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Huỳnh Thị Ánh Đào (32 tuổi, làm việc ở 221 Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết từng có hai mối tình kéo dài nhiều năm. Sau những lần chia tay, chị nhận ra điều quan trọng nhất không phải là nhanh chóng bước vào mối quan hệ mới, mà là hiểu mình thực sự cần gì.

"Tôi từng chịu áp lực từ gia đình, sợ bị hỏi "bao giờ lấy chồng" nên có lúc hẹn hò chỉ để có người yêu cho bằng bạn bằng bè. Nhưng những mối quan hệ thiếu chuẩn bị tâm lý khiến tôi mệt mỏi hơn là hạnh phúc", chị Đào chia sẻ.

Từ khi chủ động chọn độc thân, chị học thêm kỹ năng mới, tập gym đều đặn, đi du lịch một mình. "Tôi không còn cảm giác thiếu thốn. Nếu có ai đó bước vào cuộc đời mình sau này, đó sẽ là sự cộng thêm, chứ không phải để lấp đầy khoảng trống", chị Đào nói và chiêm nghiệm: "Với tôi nói riêng và nhiều người trẻ hiện nay nói chung, độc thân không còn đồng nghĩa với cô đơn. Đó có thể là một giai đoạn cần thiết để hồi phục, để trưởng thành và để thiết lập lại giá trị cá nhân".

Nhiều nơi bán hoa hồng, socola, quà tặng... nhân dịp Valentine ngày 14.2 năm nay ẢNH: THANH NAM

Xem Valentine là ngày của "self-love"

Đào Thị Mỹ Hằng (24 tuổi, ngụ ở 453/44 Nguyễn Chí Thanh, P.Chợ Lớn, TP.HCM; trước đây là P.12, Q.5, TP.HCM) cho biết hiện nay có xu hướng biến ngày 14.2 thành "Self-love day", nghĩa là ngày yêu bản thân.

"Mình và nhóm bạn độc thân hẹn nhau mặc đồ đẹp, đi xem phim rồi ăn buffet. Tụi mình đùa với nhau là… Valentine hội chị em. Tận hưởng Valentine theo cách riêng xong rồi sẽ về quê đón tết", Hằng kể.

Cũng theo Hằng, vào Valentine năm ngoái đã tự viết thư cho chính mình, ghi lại những điều đã làm được trong năm. "Tôi nhận ra mình trưởng thành hơn rất nhiều. Không có người yêu không có nghĩa là mình không được yêu thương", Hằng bộc bạch.

Trong cách nhìn của Hằng, tình yêu không chỉ gói gọn trong mối quan hệ đôi lứa. Đó còn là tình bạn, tình gia đình và cả sự trân trọng chính bản thân.

Huỳnh Thụy Liên (28 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) lại chọn một cách khác để "bảo vệ mình" trong ngày Valentine, đó là digital detox (tạm dịch: tạm ngưng sử dụng các nền tảng kỹ thuật số). "Tôi sẽ tắt Instagram, Zalo, Facebook trong ngày 14.2, không lướt mạng xã hội để tránh so sánh. So sánh là thứ khiến bản thân buồn nhiều nhất", Liên chia sẻ.

Theo Liên, việc hạn chế tiếp xúc với những nội dung dễ tạo áp lực trong các dịp đặc biệt là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giữ sức khỏe tinh thần. "Tôi chủ động "rút phích cắm" ra khỏi mạng xã hội. Khi không còn nhìn thấy quá nhiều hình ảnh lãng mạn, tôi cũng không còn cảm giác bị tủi thân", Liên nói thêm.

Có những người trẻ biến ngày Vanlentine thành "Self-love day", là ngày yêu bản thân ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Tuy vậy, không phải người trẻ nào cũng dễ dàng thoải mái với sự độc thân trong ngày lễ tình yêu. Theo chuyên gia tâm lý Vũ Minh Tiến, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Healthcare (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM), cho rằng việc chấp nhận độc thân cần đi kèm quá trình tự nhận thức trung thực.

"Nếu nói bản thân ổn nhưng thực chất vẫn buồn bã, ghen tị hay tự ti thì cần nhìn lại cảm xúc của mình thay vì phủ nhận nó", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, để thực sự biến Valentine thành ngày yêu bản thân, người trẻ có thể thực hiện bốn bước. "Thứ nhất, tự đánh giá lại giá trị cá nhân, liệt kê những điểm mạnh, thành tựu và điều khiến mình tự hào. Thứ hai, tạo một nghi thức riêng cho ngày 14.2 như tự nấu bữa tối, mua quà cho mình, viết nhật ký. Thứ ba, chăm sóc cơ thể bằng cách tập thể dục, spa, ngủ đủ giấc. Thứ tư, kết nối lành mạnh, dành thời gian cho gia đình, bạn bè thay vì khép mình. Yêu bản thân không phải là khẩu hiệu. Đó là quá trình học cách đối diện và chăm sóc cảm xúc của chính mình", ông Tiến chia sẻ.

Ông Tiến cũng nhìn nhận: "Valentine đã và đang được nhiều người trẻ xem là dịp để nhìn lại hành trình cá nhân, trân trọng những mối quan hệ đang có và chăm sóc chính mình. Tôi cho rằng, trend "Do vướng lịch trình cá nhân, xin thông báo sẽ không tham gia Valentine năm nay" không đơn thuần là một câu nói vui, mà ẩn sau đó là sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận tình yêu: không còn vội vàng, không còn chạy theo chuẩn mực chung, mà chủ động và bình thản hơn".