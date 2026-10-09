Dọa sinh non tuần 25, bác sĩ khâu eo tử cung giữ song thai đến tuần 36

Cổ tử cung bất ngờ mở 2cm khi thai kỳ mới 25 tuần

Những tháng ngày mang song thai của chị V. diễn ra khá suôn sẻ. Qua từng lần thăm khám định kỳ tại Bệnh viện Phương Nam (Thành viên tập đoàn Y tế Phương Châu), các chỉ số phát triển của thai nhi đều ổn định, chiều dài kênh cổ tử cung nằm trong giới hạn bình thường. Không ai nghĩ rằng một nguy cơ lớn lại đang âm thầm chực chờ.

Đến tuần thai thứ 25, chị Vân bất ngờ xuất hiện những cơn đau bụng lạ. Ngay lập tức đến bệnh viện kiểm tra, kết quả thăm khám khiến cả gia đình vô cùng lo lắng: cổ tử cung đã mở 2cm, màng ối phồng ra ngoài.

"Nếu không có can thiệp y khoa ngay lập tức, sản phụ đối diện với nguy cơ sinh non trong vòng 48 đến 72 giờ tới", bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Phương Nam nhận định về thời điểm mong manh đó. Hai sinh linh bé bỏng đang đứng trước lằn ranh sinh tử khi cơ thể còn quá non nớt để chào đời.

Các bác sĩ thực hiện khâu eo tử cung cấp cứu cho sản phụ

Quyết định cân não khâu eo tử cung cấp cứu

Trước tình thế ngặt nghèo, bác sĩ Tuấn chia sẻ với gia đình, phân tích tường tận cơ hội cũng như rủi ro của phương án khâu eo tử cung cấp cứu. Mặc dù đây là cơ hội duy nhất để ngăn cổ tử cung tiếp tục mở và kéo dài thai kỳ, nhưng thách thức kỹ thuật là vô cùng lớn.

"Cổ tử cung đã mở 2 cm và màng ối phồng ngay tại vị trí cần đặt mũi khâu. Chỉ cần một thao tác lệch nhỏ làm vỡ túi ối, hai bé sẽ chào đời khi mới hơn 25 tuần tuổi”, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Tuấn chia sẻ về áp lực lúc bấy giờ.

Hiểu rõ hiểm nguy nhưng cũng nhìn thấy hy vọng cứu lấy các con, chị V. và gia đình quyết định dũng cảm đồng hành cùng y bác sĩ. Chỉ hai giờ sau cuộc hội chẩn quyết định, ê-kíp can thiệp đã bước vào phòng thủ thuật. Bằng đôi bàn tay khéo léo và sự tập trung cao độ, từng mũi kim được đưa qua mô cổ tử cung một cách thận trọng tuyệt đối, bảo toàn trọn vẹn màng ối và hoàn tất mũi khâu cứu sinh.

Hai bé chào đời trong niềm vui của gia đình và y bác sĩ

Hơn 10 tuần kiên cường và cái kết mẹ tròn con vuông Thành công của ca phẫu thuật chỉ là bước khởi đầu. Hơn 10 tuần tiếp theo là chuỗi ngày chị V. được theo dõi và chăm sóc nghiêm ngặt tại Bệnh viện Phương Nam. Mỗi ngày trôi qua là cột mốc chiến thắng của tình mẫu tử và y học.

Đến giai đoạn cuối thai kỳ, nhận thấy một trong hai thai có hiện tượng chậm tăng trưởng trong tử cung nặng, bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn quyết định chủ động mổ lấy thai để đảm bảo an toàn tối ưu cho cả mẹ và con.

Vào tuần thai 36 ngày 1, hai bé Luna và Sunny cất tiếng khóc chào đời. Hơn 10 tuần cố gắng của các y bác sĩ và mẹ cũng là khoảng thời gian quý giá để hai con hoàn thiện các cơ quan, sẵn sàng bước ra thế giới trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Hành trình của chị V. là minh chứng rõ nét cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi thai kỳ nguy cơ cao và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Các sản phụ mang song thai hoặc có tiền sử sinh non hãy luôn chủ động thăm khám định kỳ và trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng kế hoạch bảo vệ thai kỳ an toàn nhất.

Tại Bệnh viện Phương Nam, việc chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao được xây dựng theo tình trạng của từng sản phụ. Mẹ mang song thai hoặc có tiền sử sinh non có thể trao đổi với bác sĩ để được tư vấn kế hoạch theo dõi phù hợp, đồng thời thăm khám ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.