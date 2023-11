Đoàn 50 xe đầu kéo rước dâu bị CSGT nhắc nhở

Chiều 22.11, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Đội CSGT Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã nhắc nhở các tài xế trong đoàn 50 chiếc xe đầu kéo tham gia lễ rước dâu lưu thông trên quốc lộ 8A qua địa phận H.Hương Sơn, để đảm bảo an toàn giao thông và không lấn chiếm làn đường.

Đoàn xe đầu kéo bị CSGT yêu cầu dừng lại để nhắc nhở TÂN KỲ

"Vào sáng nay, sau khi nhận được tin báo có đoàn rước dâu bằng xe đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 8A qua địa phận trung tâm của H.Hương Sơn có bấm còi inh ỏi, chúng tôi lập tức phối hợp với Đội CSGT H.Hương Sơn đã tiến hành chốt chặn để nhắc nhở và hướng dẫn các tài xế trong đoàn xe này. Chúng tôi đã hướng dẫn các tài xế đi cho trật tự, không lấn chiếm làn đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông", cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh giải thích.

Sau khi được lực lượng CSGT hướng dẫn, đoàn xe đầu kéo rước dâu tiếp tục hành trình TÂN KỲ

Cũng theo vị cán bộ này, sau khi được lực lượng CSGT hướng dẫn, đoàn xe đầu kéo tham gia rước dâu đã đi trật tự và chấp hành luật Giao thông đường bộ.

Đoàn xe này là của chú rể tên Đức (ngụ tại thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, H.Hương Sơn) sử dụng để đi qua nhà vợ ở xã Sơn Trung (H.Hương Sơn) để rước dâu.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, một chú rể ở H.Hương Sơn cũng sử 20 xe đầu kéo tham gia lễ rước dâu đã thu hút rất nhiều người đứng hai bên đường chụp hình, quay phim và gây "bão" mạng, vì được cho là độc lạ!