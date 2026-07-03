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Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể trong thảm họa động đất ở Venezuela
Video Thời sự

Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy 30 thi thể trong thảm họa động đất ở Venezuela

Đình Huy - Trần Cường
Tính đến hết ngày 2.7, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela đã tìm thấy 30 thi thể nạn nhân trong đống đổ nát và bàn giao cho chính quyền địa phương nước bạn.

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