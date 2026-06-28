Đoàn cứu trợ động đất Venezuela được giao quyền 'tướng quân tại ngoại'

82 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thảm họa động đất ở Venezuela

Ngày 28.6, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các đơn vị và lực lượng tham gia đoàn công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu ẢNH: NGUYỄN HẢI

Báo cáo tại hội nghị, thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn cho biết, lực lượng tham gia nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo có 82 người (26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp) chia làm 4 bộ phận.

Trong đó, bộ phận chỉ huy gồm 11 người do thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn làm trưởng đoàn công tác; bộ phận đội công binh cứu sập gồm 31 cán bộ, chiến sĩ; bộ phận quân y gồm 30 cán bộ, chiến sĩ; bộ phận đội sử dụng chó nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, 8 chó nghiệp vụ. Về trang thiết bị, hàng hóa, dự kiến khoảng 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hàng hóa hỗ trợ.

Theo thiếu tướng Phạm Hải Châu, thời gian dự kiến đoàn công tác xuất phát là 23 giờ 45 ngày 29.6 hoặc 0 giờ 15 ngày 30.6. Các cơ quan đang tích cực phối hợp với hãng hàng không để có chuyến bay sớm nhất. Dự kiến, đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela khoảng 20 ngày.

"Giúp bạn cũng là giúp mình"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, ngày 24.6, tại Venezuela xảy ra trận động đất mạnh 7,5 độ Richter. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 126 năm trở lại đây của quốc gia này. Thời điểm hiện tại, trận động đất khiến 1.450 người chết, hơn 3.360 người bị thương và khoảng 50.000 người mất tích.

Theo đại tướng Nguyễn Tân Cương, dù Chính phủ Venezuela chưa chính thức kêu gọi hỗ trợ quốc tế nhưng đến nay, có trên 15 quốc gia, tổ chức quốc tế cử lực lượng phương tiện và gửi hàng viện trợ để hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả trên tinh thần "giúp bạn cũng như là giúp mình".

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá, chỉ trong thời gian ngắn, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả động đất. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm của chúng ta đối với bạn bè quốc tế.

"Việc chúng ta cử lực lượng, phương tiện cùng với các tổ chức quốc tế tham gia khắc phục hậu quả động đất thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu.

Đồng thời, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela", đại tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Đáng chú ý, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng khi giao nhiệm vụ chỉ huy lần thứ 3 cho thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn và các chiến sĩ tham gia đoàn công tác phải vừa làm tốt nhiệm vụ, vừa phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị đoàn công tác tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Nhắc lại những khó khăn, vất vả khi những người lính tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, đặc biệt là hình ảnh người dân nước sở tại cảm ơn các chiến sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ, ông đề nghị đoàn công tác cần xây dựng quyết tâm, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn và hoàn xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: NGUYỄN HẢI

Cạnh đó, khi thực hiện nhiệm vụ phải giải quyết rất tốt mối quan hệ trong nội bộ; giữa quân đội và công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa quân đội và lực lượng các nước khác cùng tham gia khắc phục hậu quả động đất.

"Tôi mong rằng, các chiến sĩ hãy coi những người dân bị nạn như những người thân của mình để xác định thực hiện nhiệm vụ một cách cao nhất. Những người dân bị ảnh hưởng đang rất mong, rất chờ đợi chúng ta đến để giải thoát họ khỏi đống đổ nát đó", ông nói.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, đất nước Venezuela ở rất xa nên Bộ Quốc phòng không thể có chỉ đạo trực tiếp. Với tinh thần "tướng quân tại ngoại", ông giao nhiệm vụ cho chỉ huy đoàn cứu trợ thảm họa động đất phải đưa ra những quyết định, những giải pháp cứu người trong những tình huống quyết định.

"Người chỉ huy phải quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nếu quyết định kịp thời, đúng đắn trận đánh đó sẽ thắng lợi. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề với đồng chí trưởng đoàn", đại tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Đặc biệt, đại tướng nhấn mạnh, trên đường hành quân đi cứu trợ, nếu được chính quyền và nhân dân yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm vì nơi này còn sự sống, đoàn công tác phải dừng lại để tìm kiếm. Đây là sự linh hoạt khi thực hiện nhiệm vụ.