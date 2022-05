Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định làm việc với các đơn vị ngành điện

Báo cáo với đoàn ĐBQH, ông Thái Minh Châu, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định, cho biết: tính đến hết tháng 4.2022, công ty đã có trên 462 ngàn khách hàng sử dụng điện trong toàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm trong 4 tháng đầu năm đạt 727,37 triệu kWh, tăng trưởng 4,17% so với cùng kỳ năm 2021. Công ty đã cấp điện mới cho 34 khách hàng qua trạm biến áp chuyên dùng, thực hiện 3.650 trường hợp cấp điện mới, giải quyết 1.395 trường hợp kiến nghị khác khách hàng… Trong năm 2022, tổng số công trình xây dựng đang thực hiện đầu tư là 62 công trình với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 182 tỉ đồng.





Còn theo báo cáo của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, về sản lượng điện của 2 Nhà máy Thủy điện An Khê và Ka Nak lũy kế đến tháng 4.2022 là 280,74 triệu kWh, đạt 48,66% kế hoạch năm do Bộ Công thương giao (280,74/577 triệu kWh), cao hơn 32,29% so với cùng kỳ 2021 (280,74/212,22 triệu kWh). Trong những năm qua, công ty đã quản lý tốt công tác phòng chống lụt bão, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường đảm bảo đúng quy định, quy trình.