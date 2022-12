Doãn Hải My bị 'tấn công' trên mạng xã hội vì Đoàn Văn Hậu

Trong trận thắng trước đội tuyển Malaysia thuộc khuôn khổ AFF Cup 2022, Đoàn Văn Hậu vấp phải những ý kiến trái chiều vì lối đá có phần thô bạo. Mặc dù thoát thẻ đỏ từ trọng tài người Nhật sau pha thúc cùi chỏ song cầu thủ sinh năm 1999 bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Không riêng gì Đoàn Văn Hậu mà bạn gái anh - Doãn Hải My cũng bị vạ lây.

Cụ thể, trong bài đăng mới đây của Doãn Hải My, nhiều người tràn vào trang cá nhân của cô để lại những bình luận mỉa mai, chê trách. Một số cư dân mạng còn thẳng thắn nhắc đến Đoàn Văn Hậu, đồng thời phê bình lối chơi bóng của anh trong trận vừa qua.

Các bình luận mỉa mai để lại như sau: “Nói Hậu xem xét lại thái độ với cách đá bóng đi em", “My ơi, Hậu nhà em dạo này hay đánh người trên sân thế", “Về bảo người yêu em đi. Việt Nam đá thắng là mọi người vui, nhưng thắng bằng cùi chỏ không ai thích đâu", “Em là người yêu của Hậu thì nên khuyên bạn ấy chơi cho đẹp. Càng ngày càng thất vọng"...

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực Doãn Hải My, cho rằng “ai làm nấy chịu", “tấn công" người đẹp sinh năm 2001 là không đúng. Một cư dân mạng chia sẻ: “Thì để trận sau rút kinh nghiệm. Sao cứ phải vào Facebook người khác bình luận kiểu đó mới vừa lòng?". “Sao lại vào Facebook của My chửi thế nhỉ? Cô ấy đâu có lỗi gì trong vụ này", người xem khác bày tỏ. Một cư dân mạng thắc mắc: “Trang này của Đoàn Văn Hậu hay sao?".





Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, phía Doãn Hải My cho biết: "Hiện tại là cuối năm, bản thân My cũng bận rộn nên ít có thời gian xem. My không sao đâu".

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube My Celeb, cầu thủ quê Thái Bình hết lời khen ngợi bạn gái và khẳng định cô chính là hình mẫu lý tưởng mà anh luôn tìm kiếm. Hậu vệ sinh năm 1999 bày tỏ: "Mẫu người mà tôi tìm kiếm giống với bạn đó, là những người rất tử tế. Bạn ấy hiểu về cuộc sống, con người và cuộc sống bóng đá của tôi. Những khi tôi đi xa thì bạn ấy cũng hiểu. Hay những lúc tôi gặp áp lực nhất, bạn ấy có thể chia sẻ với tôi".

Dù đang hạnh phúc với người đẹp sinh năm 2001 nhưng Đoàn Văn Hậu cho biết anh vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn.