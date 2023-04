Đoàn làm phim có Park Bo Gum và IU vướng rắc rối

Park Bo Gum (trái) và IU đảm nhận vai chính trong You Have Done Well INSTAGRAM NV

Ngay khi mới công bố dự án, You Have Done Well đã nhanh chóng nhận được nhiều mối quan tâm bởi có sự góp mặt của bộ đôi diễn viên Hàn Quốc đình đám Park Bo Gum và IU. Từ lúc khởi quay đến nay, thông tin xoay quanh tác phẩm liên tục được cập nhật trên khắp các mạng xã hội.

Tuy nhiên, You Have Done Well cũng vướng một số tin tức tiêu cực trong quá trình ghi hình tại Gochang (Jeolla Bắc, Hàn Quốc). Mọi chuyện bắt đầu bùng nổ từ một dân mạng đăng bài "bóc phốt" trên diễn đàn trực tuyến Hàn Quốc. Người này tự nhận là khách du lịch đến Gochang tận hưởng Lễ hội lúa mạch Gochang, nhưng bị ê kíp "một bộ phim" cản trở.

Khán giả kỳ vọng vào màn hợp tác của hai ngôi sao Hàn đình đám INSTAGRAM NV

Bài đăng gây chú ý với tiêu đề: "Việc quay một bộ phim truyền hình gây phiền phức tại Lễ hội lúa mạch Gochang". Trong bài viết, du khách này kể lại trải nghiệm không mấy vui vẻ về chuyến đi đến Lễ hội lúa mạch Gochang hôm 19.4 vừa qua, từ việc bị nhân viên đoàn làm phim chặn vào khu vực gần cánh đồng cho đến chuyện không được chụp ảnh dù đứng cách chỗ quay phim rất xa.

Phía dưới chia sẻ trên, nhiều dân mạng khác cũng bày tỏ sự phẫn nộ lẫn hoang mang khi bị cấm chụp ảnh và chẳng được tham quan trọn vẹn Lễ hội lúa mạch Gochang chỉ vì "một bộ phim" đang quay. "Tại sao nhiều người phải chịu thiệt vì một bộ phim đang quay vậy chứ?", một bình luận thể hiện sự bức xúc. Đặc biệt, dù các dân mạng không hề nêu danh tính cụ thể bộ phim, nhưng truyền thông Hàn nhanh chóng phát hiện "nhân vật chính" trong bài phàn nàn này là dự án truyền hình You Have Done Well.

Một hình ảnh trên phim trường You Have Done Well TWITTER

Qua tìm hiểu, trang Sports Today (Hàn Quốc) xác định khu vực diễn ra Lễ hội lúa mạch Gochang cũng như nơi You Have Done Well quay phim thuộc tài sản tư nhân. Phía đoàn làm phim cũng đã ký hợp đồng thuê địa điểm quay. Còn Văn phòng quận Gochang, đại diện tổ chức Lễ hội lúa mạch Gochang lại không biết ê kíp tác phẩm cũng làm việc cùng ngày diễn ra sự kiện, nên để xảy ra tình trạng đáng tiếc này.

Đại diện nơi cho You Have Done Well thuê địa điểm quay cũng lên tiếng cho biết ê kíp đã lịch sự mong khách du lịch thông cảm, nhưng dường như yêu cầu này không được chấp nhận.

You Have Done Well đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Park Bo Gum sau khi xuất ngũ INSTAGRAM NV

Trước lùm xùm trên, công ty sản xuất của You Have Done Well là Pan Entertainment đã đưa ra phản hồi chính thức, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người bị làm phiền vì việc quay phim của họ. Công ty thông báo: "Ê kíp đã cố gắng giảm thiểu sự bất tiện trong quá trình quay phim và ngăn việc lộ nội dung, nhưng một lần nữa chúng tôi xin lỗi vì đã không quan tâm chu đáo hơn đến những người đã dành thời gian quý báu của họ để tham quan lễ hội". Ngoài ra, phía You Have Done Well cũng cảm ơn những người dân đã thông cảm và tuyên bố sẽ nỗ lực cẩn thận hơn trong tương lai khi quay phim.

You Have Done Well kể về câu chuyện cuộc đời đầy phiêu lưu của Ae Soon và Gwan Shik, những người sinh ra trên đảo Jeju vào những năm 1950. IU hóa thân thành Ae Soon táo bạo và nổi loạn. Trong khi đó, Park Bo Gum đảm nhận vai Gwan Shik, một chàng trai trầm tính. Những ngày gần đây, hình ảnh Park Bo Gum và IU trên phim trường You Have Done Well cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Phim dự kiến ra mắt vào năm 2025.