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    Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn pháp luật miễn phí trực tuyến qua Zoom cho người dân

    Phan Thương
    Phan Thương

    Trong ngày 6 và 9.11, các tổ chức hành nghề luật sư tại TP.HCM sẽ cử luật sư tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp tại trụ sở đơn vị hoặc trực tuyến qua Zoom cho người dân.

    Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết hơn 500 luật sư của trên 200 tổ chức hành nghề luật sư tại TP.HCM sẽ tham gia chương trình tư vấn pháp luật miễn phí trong 2 ngày (6 và 9.11) cho người dân cả nước, nhân ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10.10) và ngày Pháp luật Việt Nam (9.11).

    Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn miễn phí trực tuyến qua Zoom cho người dân - Ảnh 1.

    Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 9.11, chương trình tư vấn trực tuyến cho người dân được tổ chức qua Zoom

    ẢNH: ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HCM CUNG CẤP

    Cụ thể, người dân có thể đến hơn 200 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố để nhờ giải đáp các vấn đề pháp lý miễn phí vào ngày 6 và ngày 9.11.

    Riêng sáng 9.11, từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chương trình tư vấn trực tuyến được tổ chức qua Zoom. Người tham gia có thể đăng ký câu hỏi và trao đổi trực tiếp với các luật sư Trương Thị Hòa, Nguyễn Văn Hậu, Bùi Quang Nghiêm, Vũ Phi Long, dưới sự dẫn dắt của luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền.

    Độc giả muốn được tư vấn pháp luật miễn phí trực tuyến vào sáng 9.11, có thể truy cập vào đường link này: https://zoom.us/j/97605964133?pwd=1EU5UePXLabrsSS74M9HAfMUrcifT6.1. Meeting ID: 976 0596 4133; passcode: 495342. Link này sẽ được mở vào sáng 9.11.

    Song song với hoạt động trợ giúp pháp lý, ngày 8.11, Đoàn luật sư TP.HCM còn phối hợp tổ chức, tham gia chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. Sự kiện chính thức diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 8.11.2026 tại đường Lê Duẩn (khu vực trước Hội trường Thống Nhất) với chủ đề “Thượng tôn pháp luật - Vì cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và nghĩa tình”.

    Chương trình đi bộ với quy mô khoảng 6.000 người tham gia trên lộ trình 1,5 km đi qua các tuyến phố trung tâm (Lê Duẩn - Đồng Khởi - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Pasteur), bao gồm gần 800 thành viên Đoàn luật sư TP.HCM.

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