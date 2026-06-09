Đoàn Minh Tài hóa danh thần Thoại Ngọc Hầu tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ

Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ 2026 diễn ra trang trọng tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang), thu hút khoảng 1.500 đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách tham dự. Năm nay, lễ khai hội còn ghi dấu ấn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt trong các hoạt động tái hiện lịch sử, văn hóa gắn liền với tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ.

Vai diễn của Đoàn Minh Tài tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ

Hình ảnh của Đoàn Minh Tài và Nhật Kim Anh tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Ảnh: NVCC

Trong đó, diễn viên Đoàn Minh Tài đảm nhận vai danh thần Thoại Ngọc Hầu, nhân vật có công lớn trong việc khai phá vùng đất An Giang. Xuất hiện trong nghi thức khai hội và lễ rước kiệu Bà, nam diễn viên nhận được nhiều tình cảm từ người dân địa phương và du khách.

Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, Đoàn Minh Tài cho biết anh đã nhiều lần về đây hành hương với lòng thành kính. Tuy nhiên, việc được hóa thân thành nhân vật lịch sử trong một lễ hội quy mô lớn mang đến cho nam diễn viên 8X những cảm xúc rất khác.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội với vai trò đặc biệt như vậy. Được góp phần tái hiện hình ảnh Thoại Ngọc Hầu trong không gian linh thiêng của lễ hội là niềm tự hào lớn. Đứng giữa hàng ngàn người dân và du khách, cảm nhận sự đón nhận của mọi người dành cho chương trình, tôi thật sự xúc động”, nam diễn viên chia sẻ.

Đoàn Minh Tài hội ngộ các nghệ sĩ trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: NVCC

Tái hiện hình ảnh Thoại Ngọc Hầu, Đoàn Minh Tài có màn kết hợp cùng diễn viên Nhật Kim Anh. Chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên cho biết khi nhận lời tham gia biểu diễn trong lễ hội, anh và đồng nghiệp đều đang bận rộn với những dự án cá nhân nên không có thời gian tập luyện trực tiếp. Tuy nhiên, hiểu được tính chất quan trọng của sự kiện nên họ đã sắp xếp lịch trình để có thể làm việc online. “Chúng tôi tận dụng thời gian rảnh để bàn bạc cùng nhau, có khi đó là buổi tối hay những lúc giải lao trên phim trường”, anh chia sẻ.

Được tổ chức hằng năm từ ngày 22 đến 27.4 âm lịch, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ thu hút hàng triệu lượt khách hành hương, tham quan và chiêm bái, góp phần quảng bá hình ảnh An Giang đến du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2001, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được Bộ VH-TT-DL công nhận là lễ hội cấp quốc gia. Năm 2014, lễ hội này được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình lễ hội truyền thống. Đến cuối năm 2024, Tổ chức UNESCO ghi danh đây là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.