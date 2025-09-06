Đoàn Minh Tài nghẹn ngào kể về cuộc gặp cuối cùng với cố nghệ sĩ Quý Bình

Được mệnh danh là “gã đào hoa của showbiz Việt”, Đoàn Minh Tài bén duyên với nghệ thuật từ con đường người mẫu rồi từng bước khẳng định mình trong lĩnh vực diễn xuất. Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh tham gia nhiều dự án như Nữ đại gia, Dốc sương mù, Vết sẹo, Trang trại hoa hồng, Dòng sông không trở lại... Ngoài ra, nam diễn viên cũng là gương mặt quen thuộc đối với khán giả của sân khấu kịch.

Đoàn Minh Tài là khách mời trong chương trình Gõ cửa trái tim Ảnh: NSX

Trong chương trình Gõ cửa trái tim, Đoàn Minh Tài có những phút trải lòng về chặng đường làm nghề. Xuất thân từ một gia đình ba đời không ai theo nghệ thuật, anh vốn được định hướng theo học ngành ngân hàng. Thế nhưng sau một thời gian thử sức, nam diễn viên 8X nhận ra công việc gò bó này không phù hợp với mình. Vì vậy, anh đã chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật. Song quyết định này khiến gia đình khá sốc, thậm chí mẹ nam diễn viên đã khóc rất nhiều vì lo con trai đối diện cám dỗ trong nghề.

Nhắc đến sự cạnh tranh trong nghề diễn hiện nay, Đoàn Minh Tài cho rằng với kinh nghiệm và sự tận tâm, anh sẽ luôn có chỗ đứng nhất định nếu vẫn theo nghề. Tuy nhiên, sao nam 8X cũng thẳng thắn thừa nhận “đóng phim thôi không sống nổi” và “không thể chỉ sống nhờ nghề diễn”. Bản thân anh cũng phải mất mười năm tích góp và làm thêm nhiều công việc ngoài phim ảnh mới xây được căn nhà khang trang dành tặng đấng sinh thành.

Nói về danh xưng “gã đào hoa của showbiz Việt”, Đoàn Minh Tài cho biết nó không đến từ đời thực, mà xuất phát từ loạt vai diễn lãng tử, tình trường dày dặn trong phim. Anh tiết lộ các đạo diễn thường cố tình chọn diễn viên vào hình tượng trái ngược với tính cách ngoài đời để “đánh lừa” khán giả, tạo sự bất ngờ.

Trong chuyện tình cảm, Đoàn Minh Tài nhận mình là người chung thủy, trái với danh xưng "gã đào hoa của showbiz Việt" Ảnh: NSX

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, nam diễn viên tỏ ra dè dặt. Anh thừa nhận mình muốn giữ sự bình yên cho bản thân và nửa kia, không thích phô bày tình yêu trước công chúng. Bên cạnh đó, Đoàn Minh Tài cũng khẳng định bản thân là một người chung thủy trong tình yêu.

Đoàn Minh Tài kể kỷ niệm với Quý Bình, Nam Phong

Nhắc đến tình bạn tri kỷ với cố diễn viên Quý Bình và cố người mẫu Nam Phong, Đoàn Minh Tài nhiều lần nghẹn ngào. Anh cho biết cả ba đã gắn bó với nhau gần 20 năm, đồng hành từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống lẫn công việc. Sao nam 8X quen biết Quý Bình từ một người bạn chung, rồi cả hai dần thân thiết nhờ chương trình Tình bolero.

Ký ức về những lần gặp gỡ cuối cùng với hai người tri kỷ đến nay vẫn còn nguyên trong tâm trí Đoàn Minh Tài. Với Quý Bình, đó là một buổi gặp cách đây ba tháng trước khi bạn qua đời. Khi chia tay, nam diễn viên Dù gió có thổi từng dặn dò: “Tài ráng giữ gìn sức khỏe nha. Thấy Bình không, Bình rất là khổ”.

Với Nam Phong, mối gắn kết lại bắt đầu từ nhóm bạn thân trong giới người mẫu. Đoàn Minh Tài cho biết kỷ niệm cuối cùng gắn với đồng nghiệp diễn ra vào một đêm mưa, khi anh cần mượn trang phục. Ngay khi được bạn nhờ vả, Nam Phong đã lập tức chạy xe máy mang đồ đến, thậm chí còn trấn an: “Phong khỏe lắm, yên tâm đi”. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn, phải liên tiếp nói lời vĩnh biệt với hai người bạn thân, Đoàn Minh Tài thừa nhận đến giờ anh vẫn không tin họ đã rời xa.

