Đoàn phim 'The Flash' tung trailer đầy choáng ngợp

Đạo diễn James Gunn - người đứng đầu mới của DC Studios - đã mô tả The Flash là "một trong những phim siêu anh hùng hay nhất từng xem". Bom tấn mùa hè của nhà DC năm nay hứa hẹn sẽ tạo ra một cú nổ lớn trên màn ảnh rộng cho đế chế anh hùng này.

Ezra Miller (vai Barry Allen) trong phim The Flash IMDb

Câu chuyện của The Flash bắt đầu khi Barry Allen (Ezra Miller thủ vai) sử dụng siêu năng lực của mình để du hành thời gian nhằm thay đổi những sự kiện trong quá khứ. Nhưng khi nỗ lực cứu lấy gia đình mình vô tình thay đổi tương lai, Barry bị kẹt lại trong một thực tại, nơi tướng Zod tái xuất và đe dọa hủy diệt tất cả, nhưng không có bất cứ siêu anh hùng nào đứng ra giải cứu…

Để giải cứu thế giới hiện tại cũng như trở lại tương lai mình từng biết, niềm hy vọng duy nhất của Barry là phải chạy đua.

Trailer phim The Flash

Trong đoạn giới thiệu đầu tiên của The Flash khán giả sẽ có cái nhìn sâu hơn vào quá khứ của Barry Allen, cũng như câu chuyện đầy xúc động của anh ta và gia đình. Những ký ức về gia đình hạnh phúc vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ vị siêu anh hùng mặc giáp đỏ, dù giờ đây căn nhà ấm áp của anh chỉ còn lại dấu vết hoang tàn.

Những điểm đáng chú ý trong đoạn trailer The Flash còn bao gồm việc xuất hiện song song hai Barry Allen trong cùng một khung hình, nhiều khả năng sẽ là thử thách "một mình hai vai" cho nam diễn viên Ezra Miller. Như một số thông tin rò rỉ trước đây cùng các hình ảnh từ sự kiện DC FanDome 2021, The Flash sẽ đón chào màn trở lại của siêu anh hùng Batman.

Trước đây, cả hai "Người Dơi" huyền thoại trên màn ảnh là Michael Keaton và Ben Affleck đều được xác nhận sẽ trở lại trong The Flash. Việc họ có hội ngộ hay không cũng là một điều khiến người hâm mộ trông mong. Tất nhiên, các sự kiện của Batman trong The Flash không liên quan tới phim The Batman, với tài tử Robert Pattinson đảm nhận vai diễn "kỵ sĩ bóng đêm".

Cảnh trong phim The Flash IMDb

Đoạn trailer đầy phấn khích, hồi hộp của The Flash tạo lòng tin cho khán giả rằng đây sẽ là một tựa phim siêu anh hùng chất lượng không cần bàn cãi tới từ DC, sau khi đạo diễn James Gunn công bố kế hoạch dài hơi tiếp theo cho vũ trụ điện ảnh này.

The Flash do Andy Muschietti đạo diễn hứa hẹn sẽ là tác phẩm siêu anh hùng chất lượng, hồi hộp và ngập tràn cảm xúc. Bộ phim lấy bối cảnh tươi sáng hơn so với những tựa phim DC quen thuộc khác, cũng như kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố về cốt truyện và các mảng miếng hài hước để tạo nên một bom tấn dễ dàng thưởng thức với mọi khán giả.

The Flash (tựa phát hành tại Việt Nam: FLASH) - dự kiến ra rạp toàn quốc vào tháng 6.2023.