Đoạn QL1A qua TP.Quy Nhơn được sửa chữa sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Ngày 6.3, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành sửa chữa hư hỏng tại đoạn QL1A qua P.Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn) trước ngày 7.3 nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Theo đó, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh đoạn QL1A nói trên hư hỏng, gây mất an toàn giao thông, trong đó có 2 đoạn Ban Quản lý dự án 85 "mượn đường" thi công cao tốc Bắc - Nam, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu các nhà thầu khẩn trương san gạt, lu lèn đảm bảo mặt đường êm thuận, khắc phục triệt để mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng, hoàn trả đoạn QL1A thuộc P.Bùi Thị Xuân.

Nhà thầu thi công dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam) sửa chữa đoạn QL1A mượn tạm tại P.Bùi Thị Xuân

ẢNH: HẢI PHONG

Ban Quản lý dự án 85 cũng yêu cầu khi trời nắng, thường xuyên tưới nước để tránh bụi bay vào nhà dân; bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra để khắc phục, sửa chữa những hư hỏng phát sinh nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra do nguyên nhân không sửa chữa kịp thời.

Trong lúc sửa chữa tuyến QL1A bị hư hỏng, đơn vị thi công cho người phân luồng giao thông ẢNH: HẢI PHONG

Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu hoàn thiện sửa chữa các hư hỏng, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông của nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án. Thường xuyên kiểm tra, đình chỉ thi công nếu nhà thầu không đáp ứng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đã được chấp thuận hoặc phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn, ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông.

Trạm thu phí BOT Nam Bình Định (Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định) là đơn vị quản lý, thu phí tuyến đường có đoạn QL1A bị hư hỏng mà Báo Thanh Niên phản ánh. Ông Nguyễn Văn Phồn, Trưởng Trạm thu phí BOT Nam Bình Định, cho biết đã nắm thông tin. Trong ngày 7.3, đơn vị này sẽ cho người, phương tiện đến khắc phục, sửa chữa ngay để người dân và phương tiện đi lại thuận lợi.

Đoạn QL1A qua P.Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bị hư hỏng, xuất hiện ổ voi, ổ gà ẢNH: HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 6.3, đoạn QL1A qua địa bàn P.Bùi Thị Xuân vẫn còn rất nhiều ổ voi, ổ gà chưa được sửa chữa. Riêng đoạn đấu nối với cao tốc Bắc - Nam, thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đang được các đơn vị thi công, sửa chữa.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III) cho biết đã yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 và Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định khắc phục, sửa ngay những điểm bị hư hỏng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Đơn vị thi công đổ đá, lu lèn những điểm bị hư hỏng trên QL1A ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 5.3, Báo Thanh Niên có bài phản ánh đoạn QL1A qua P.Bùi Thị Xuân bị hư hỏng nghiêm trọng, xe tải chạy qua lại làm bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Tình trạng này diễn ra gần 2 năm nay khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, gây nhiều bức xúc.