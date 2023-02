Đoàn quan chức Trung Quốc thăm Đài Loan lần đầu sau 3 năm

Phó chủ nhiệm Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc tại Thượng Hải, ông Lý Kiêu Đông ngày 18.2 dẫn đầu đoàn 6 quan chức Trung Quốc đến Đài Loan dự lễ hội đèn lồng tại thành phố Đài Bắc theo lời mời của chính quyền thành phố.



Ông Lý Kiêu Đông (giữa) đến sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc ngày 18.2 AFP

Theo Reuters, đây là chuyến thăm Đài Loan đầu tiên của một phái đoàn quan chức đại lục trong 3 năm qua, từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Khi đến sân bay Tùng Sơn ở Đài Bắc, ông Lý không trả lời câu hỏi của giới phóng viên mà đi thẳng ra xe trong khi lực lượng an ninh dày đặc mở đường.

Hội đồng Sự vụ đại lục của Đài Loan bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy nhận thức chung và trao đổi lành mạnh, trật tự.

Chính quyền đại lục từ chối đối thoại với Đài Loan từ khi bà Thái Anh Văn trở thành lãnh đạo hòn đảo vào năm 2016 vì cho rằng bà thúc đẩy ly khai. Tuy nhiên, việc trao đổi giữa cấp thành phố vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi bị gián đoạn bởi đại dịch.

Các quan chức Trung Quốc đến Đài Bắc ngày 18.2 REUTERS

Chuyến thăm của phái đoàn Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi tờ Financial Times đưa tin Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Michael Chase đã đến Đài Loan trong một chuyến thăm hiếm hoi. Ông Chase là quan chức cấp cao nhất của Lầu Năm Góc đến hòn đảo từ năm 2019, năm diễn ra chuyến đi của Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Đông Á Heino Klinck.

Lầu Năm Góc và Đài Loan đều từ chối xác nhận chuyến thăm của ông Chase. Trong khi đó, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17.2 kêu gọi Mỹ chấm dứt bất kỳ liên lạc chính thức hay quân sự nào với Đài Loan, ngừng can thiệp vấn đề Đài Loan và ngừng gây căng thẳng tại eo biển Đài Loan.

Tham mưu trưởng không quân Mỹ dự báo gì về điểm nóng Đài Loan?

Financial Times ngày 18.2 tiếp tục đưa tin lãnh đạo Cơ quan Đối ngoại Ngô Chiêu Tiếp và Cố vấn an ninh Cố Lập Hùng của Đài Loan sẽ thăm Washington D.C trong tuần sau và gặp Phó cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Cuộc gặp được cho là sẽ diễn ra riêng tư để tránh phản ứng từ Trung Quốc.