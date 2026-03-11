Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Doãn Quốc Đam tiết lộ lý do 'Nam tiến' đóng phim kinh dị
Video Giải trí

Doãn Quốc Đam tiết lộ lý do 'Nam tiến' đóng phim kinh dị

Hải Duy - Diệu Tú
11/03/2026 12:38 GMT+7

Diễn viên Doãn Quốc Đam cho biết anh quyết định tham gia dự án Quỷ nhập tràng 2 vì bị cuốn hút bởi kịch bản mới lạ và tâm lý nhân vật nhiều thử thách. Với nam diễn viên, đây cũng là cơ hội để làm mới hình ảnh và trải nghiệm môi trường làm phim khác.

Doãn Quốc Đam tiết lộ lý do vào Nam đóng phim kinh dị - Ảnh 1.

Dàn diễn viên Quỷ nhập tràng 2 trong ngày ra mắt

Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Doãn Quốc Đam lần đầu góp mặt trong phim điện ảnh kinh dị Quỷ nhập tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn, dự án quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Vân Dung, Quang Tuấn, Khả Như, Đào Anh Tuấn, Phương Bình… Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, vai diễn của anh vẫn để lại dấu ấn nhờ màu sắc bí ẩn, cá tính mạnh và phần nào mang sắc thái phản diện.

Quỷ nhập tràng phần 1 từng tạo nên cú hích lớn cho dòng phim kinh dị Việt khi đạt doanh thu gần 150 tỉ đồng, trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất Việt Nam năm 2025. Thành công này khiến nhà sản xuất quyết định thực hiện phần 2 theo hướng tiền truyện, tập trung khai thác quá khứ gia đình của nhân vật Minh Như (Khả Như đóng), qua đó lý giải những sự kiện ám ảnh xảy ra ở phần đầu.

Doãn Quốc Đam đóng thế nào trong 'Quỷ nhập tràng 2'?

Doãn Quốc Đam tiết lộ lý do vào Nam đóng phim kinh dị

Ở phần mới, không khí kinh dị tiếp tục được đẩy lên cao với nhiều cảnh hù dọa, đối đầu và trục quỷ dồn dập. Nhân vật của Doãn Quốc Đam được xây dựng với tính cách gai góc, bất cần, đồng thời nắm giữ mắt xích quan trọng liên quan đến bí mật của câu chuyện. Doãn Quốc Đam là nam diễn viên nổi tiếng với biệt danh "gã lập dị" của phim truyền hình giờ vàng phía Bắc, thường xuyên tạo dấu ấn qua các vai phụ đặc sắc.

Nam diễn viên sinh năm 1988 cho biết anh luôn lắng nghe những góp ý mang tính xây dựng từ khán giả để hoàn thiện vai diễn, nhưng không quá bận tâm trước các bình luận tiêu cực, thay vào đó tập trung cho công việc và hành trình làm nghề. Quỷ nhập tràng 2 dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 13.3.

Quang Tuấn: Tôi sợ mình xảy ra chuyện không hay khi đóng 'Quỷ nhập tràng'

Quang Tuấn: Tôi sợ mình xảy ra chuyện không hay khi đóng 'Quỷ nhập tràng'

Ở tác phẩm Quỷ nhập tràng, Quang Tuấn phải dầm mưa liên tục nên sức khỏe của anh chịu nhiều ảnh hưởng.

