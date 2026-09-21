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    Đoạn taluy đèo Prenn từng khắc phục cuối năm 2025 bất ngờ sạt lở trở lại
    VideoThời sự

    Đoạn taluy đèo Prenn từng khắc phục cuối năm 2025 bất ngờ sạt lở trở lại

    Trường Nguyên
    Trường Nguyên

    Vết sạt lở mới xuất hiện phía dưới chân taluy âm của đèo Prenn, ngay vị trí sạt lở một phần đường đèo này vào ngày 17.11.2025.

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