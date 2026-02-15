Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Đoàn Thiên Ân tung ảnh bên trai đẹp dịp Valentine

Hữu Tín
Hữu Tín
15/02/2026 06:53 GMT+7

Dịp lễ Tình nhân 14.2, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bất ngờ tung ảnh tình tứ bên 'nam thần' Khương Lê, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh 'Hẹn em ngày nhật thực'.

Đoàn Thiên Ân tái xuất điện ảnh

Sau thành công của bộ phim Nụ hôn bạc tỷ (2025), Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân tiếp tục khẳng định duyên nợ với nghệ thuật thứ 7. Tận dụng không khí ngọt ngào của ngày Valentine 2026, ê kíp sản xuất chính thức trình làng first look poster, hé lộ tạo hình của cặp đôi nhân vật chính là Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân thủ vai) và An Thiên (Khương Lê).

Không hào nhoáng hay sang chảnh, hình ảnh đầu tiên của cặp đôi hiện lên giữa không gian bảng lảng, pha chút kỳ bí. Được giới thiệu là tác phẩm tâm lý - tình cảm, Hẹn em ngày nhật thực khai thác những rung động đầu đời đầy day dứt. Dù chưa tiết lộ chi tiết kịch bản, nhưng sự đối lập giữa một anh thợ điện phong trần và một cô gái "nhà lành" sẽ tạo nên những trang tình ý dịu dàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều sóng gió.

Đoàn Thiên Ân tình tứ bên trai đẹp dịp Valentine - Ảnh 1.

Khung cảnh trong Hẹn em ngày nhật thực trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 1990. Điểm nhấn đặc biệt của phim là sự kiện nhật thực toàn phần ngày 24.10.1995, hiện tượng thiên nhiên từng thu hút hàng triệu người Việt. Yếu tố huyền ảo này được đạo diễn Lê Thiện Viễn đan cài vào mạch truyện, tạo nên phông nền độc đáo cho mối tình của Thiên Ân và An Thiên

Ảnh: ĐPCC

Sự kết hợp giữa Đoàn Thiên Ân và Khương Lê được xem là một ẩn số thú vị của điện ảnh Việt năm 2026. Nếu như Đoàn Thiên Ân đang nỗ lực thoát mác "bình hoa di động" sau vai diễn đầu tay được đón nhận, thì Khương Lê lại có màn "quay xe" ngoạn mục về hình tượng khi bất ngờ hóa thân thành chàng thợ điện si tình.

"Phản ứng hóa học" giữa nàng hậu và chàng diễn viên điển trai trong first look được khán giả đánh giá cao về độ đẹp đôi của cả hai.

Tin liên quan

Diễn xuất của Đoàn Thiên Ân ra sao trong ‘Nụ hôn bạc tỷ’?

Diễn xuất của Đoàn Thiên Ân ra sao trong ‘Nụ hôn bạc tỷ’?

Sau 'Công tử Bạc Liêu', Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân có nhiều đất diễn hơn trong phim hài tết 'Nụ hôn bạc tỷ', đóng chung với Thu Trang.

Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng về phân đoạn bị cắt bỏ trong 'Công tử Bạc Liêu'

Khám phá thêm chủ đề

Đoàn Thiên Ân Khương Lê nụ hôn bạc tỷ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam VALENTINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận