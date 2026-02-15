Đoàn Thiên Ân tung ảnh bên trai đẹp dịp Valentine

Đoàn Thiên Ân tái xuất điện ảnh

Sau thành công của bộ phim Nụ hôn bạc tỷ (2025), Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân tiếp tục khẳng định duyên nợ với nghệ thuật thứ 7. Tận dụng không khí ngọt ngào của ngày Valentine 2026, ê kíp sản xuất chính thức trình làng first look poster, hé lộ tạo hình của cặp đôi nhân vật chính là Thiên Ân (Đoàn Thiên Ân thủ vai) và An Thiên (Khương Lê).

Không hào nhoáng hay sang chảnh, hình ảnh đầu tiên của cặp đôi hiện lên giữa không gian bảng lảng, pha chút kỳ bí. Được giới thiệu là tác phẩm tâm lý - tình cảm, Hẹn em ngày nhật thực khai thác những rung động đầu đời đầy day dứt. Dù chưa tiết lộ chi tiết kịch bản, nhưng sự đối lập giữa một anh thợ điện phong trần và một cô gái "nhà lành" sẽ tạo nên những trang tình ý dịu dàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều sóng gió.

Khung cảnh trong Hẹn em ngày nhật thực trải dài từ cuối thập niên 1980 đến những năm 1990. Điểm nhấn đặc biệt của phim là sự kiện nhật thực toàn phần ngày 24.10.1995, hiện tượng thiên nhiên từng thu hút hàng triệu người Việt. Yếu tố huyền ảo này được đạo diễn Lê Thiện Viễn đan cài vào mạch truyện, tạo nên phông nền độc đáo cho mối tình của Thiên Ân và An Thiên Ảnh: ĐPCC

Sự kết hợp giữa Đoàn Thiên Ân và Khương Lê được xem là một ẩn số thú vị của điện ảnh Việt năm 2026. Nếu như Đoàn Thiên Ân đang nỗ lực thoát mác "bình hoa di động" sau vai diễn đầu tay được đón nhận, thì Khương Lê lại có màn "quay xe" ngoạn mục về hình tượng khi bất ngờ hóa thân thành chàng thợ điện si tình.

"Phản ứng hóa học" giữa nàng hậu và chàng diễn viên điển trai trong first look được khán giả đánh giá cao về độ đẹp đôi của cả hai.