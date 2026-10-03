Đoan Trang tiết lộ về đám cưới và cuộc sống hôn nhân bên chồng ngoại quốc

Một trong những kỷ vật khó quên của Đoan Trang là những tấm ảnh cưới rạng rỡ từ 14 năm trước. Ngược dòng thời gian về những ngày chuẩn bị hôn lễ, nữ ca sĩ chia sẻ đó là quãng thời gian vô cùng bận rộn khi người bạn đời công tác ở nước ngoài, còn cô cũng tất bật với lịch trình biểu diễn.

Đoan Trang từng thực hiện một sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả, trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân cùng chồng ngoại quốc Ảnh: NSX

Đứng trước cột mốc lớn của cuộc đời, Đoan Trang cùng em trai là đạo diễn Cao Trung Hiếu và ê kíp đã kỳ công đầu tư rất nhiều thời gian thực hiện MV Độc bước. Đây được xem là món quà âm nhạc tâm huyết mà cô muốn gửi tặng khán giả trước khi bước vào con đường hôn nhân, để rồi sau đó khép lại chặng đường "độc bước" và có một đám cưới đúng như tâm niệm.

14 năm hôn nhân của ca sĩ Đoan Trang

Nhìn lại hành trình 14 năm qua, ca sĩ Đoan Trang thừa nhận vai trò làm vợ, làm mẹ đã mang đến cho cô rất nhiều bài học quý giá. Dù bản chất con người vẫn giữ nguyên, nhưng những trải nghiệm cuộc sống giúp cô trở nên điềm tĩnh, bản lĩnh hơn trước mọi biến cố. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi có người chồng tử tế, đàng hoàng, luôn hiểu và đặc biệt là biết chăm chút cho đam mê nghệ thuật của vợ.

Đoan Trang chia sẻ về người bạn đời trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân Ảnh: NSX

Nói về ảnh hưởng của hôn nhân đến sự nghiệp, Đoan Trang khẳng định cuộc sống gia đình cho cô thấy bản thân sống rất có giá trị. Tình yêu thương và sự tôn trọng từ ông xã ngoại quốc chính là động lực lớn. Cả hai luôn thẳng thắn đối diện, cùng nhìn vào cốt lõi của hạnh phúc sau những lần tranh cãi để xây dựng mái ấm ấm áp cho con trẻ. Việc tự tiết chế cảm xúc và biết cách cư xử đúng đắn mỗi ngày giúp gia đình giọng ca Tóc hát luôn giữ được sự cân bằng.

Trước câu hỏi về việc hy sinh hay lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp, ca sĩ Đoan Trang khẳng định cô chưa từng phải hy sinh điều gì và cũng chưa bao giờ bị bước vào sự lựa chọn. Mọi quyết định từ nhỏ đến lớn của cô đều dựa trên trực giác vững mạnh và nội tại cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết bản thân may mắn khi được nâng đỡ từ nền tảng gia đình vững chắc của ba mẹ, kết hợp cùng sự chăm chỉ của bản thân nên các con đường cô đi đa phần đều đúng hướng.

Nhớ lại ký ức 14 năm trước, Đoan Trang tiết lộ điều ở ông xã khiến cô quyết định gắn kết chính là sự bình tĩnh và biết lắng nghe. Theo cô, sự lắng nghe sâu sắc từ một người đàn ông đối với những bộn bề, trăn trở của một cô gái trẻ trong nghề đã giúp cô nhận ra đây là người bạn đời có thể cùng mình đi xa và đi lâu trên con đường phía trước.