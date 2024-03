Đoàn Văn Hậu đón tin cực vui cùng Doãn Hải My: 'Săn bé rồng' thành công

Đoàn Văn Hậu hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội. Anh dính chấn thương gót chân kể từ đầu mùa giải 2023 - 2024. Do đó, cho đến lúc này, hậu vệ quê Thái Bình vẫn chưa ra sân trận nào cho đội bóng ngành công an. Kể từ tháng 10.2023, hậu vệ sinh năm 1999 cũng chưa thi đấu phút nào cho đội tuyển Việt Nam.

Sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu là thiệt thòi lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Trong nhiều năm trở lại đây, cầu thủ sinh năm 1999 luôn được đánh giá là hậu vệ trái số 1 Việt Nam. Việc anh dính chấn thương đã để lại khoảng trống lớn về mặt chuyên môn ở đội tuyển quốc gia.

Đoàn Văn Hậu có thể đá tốt ở vị trí hậu vệ trái lẫn trung vệ lệch trái. Trong đội hình đội tuyển Việt Nam lúc này, Phan Tuấn Tài vẫn chưa cho thấy sự an tâm lớn khi giữ vị trí trung vệ. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Võ Minh Trọng dù tiềm năng nhưng vẫn còn non kinh nghiệm và chưa ổn định.