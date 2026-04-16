Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu được CLB CAHN tái ký hợp đồng, Doãn Hải My chứng kiến ngày vui của chồng

Hồng Nam
16/04/2026 12:30 GMT+7

CLB CAHN quyết định ký vào bản hợp đồng mới với hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 mới trở lại sau chấn thương nhưng đã đạt được phong độ khá cao và còn được gọi vào đội tuyển Việt Nam.

CLB CAHN đảm bảo tương lai cho Văn Hậu

Ngày 16.4, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã công bố quyết định gia hạn hợp đồng với hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô. Vợ anh, Doãn Hải My có mặt để chứng kiến ngày vui của chồng.

Văn Hậu gia nhập CLB CAHN từ mùa giải 2023. Suốt 3 năm gắn bó với đội CAHN, Văn Hậu chủ yếu điều trị chấn thương. Anh mới trở lại đầu năm 2026 bằng trận gặp Buriram United tại ASEAN Club Championship, sau đó thi đấu liên tục tại V-League khi chiếm trọn niềm tin của HLV Alexandre Polking.

Văn Hậu đánh dấu màn tái xuất bằng siêu phẩm vào lưới Thanh Hóa ở V-League, ẵm luôn giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 2. 

Ngày quan trọng của Đoàn Văn Hậu, có sự chứng kiến của Doãn Hải My

Hai vợ chồng Văn Hậu, Hải My

Văn Hậu tiếp tục gắn bó với CLB CAHN

ẢNH: MINH TÚ

Phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ của Văn Hậu là tấm vé thông hành trở lại đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu được HLV Kim Sang-sik bố trí đá trung vệ lệch trái. Anh chơi tròn vai, giúp Việt Nam thắng Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027. Với cá nhân Văn Hậu, sau quãng thời gian dưỡng thương, hậu vệ 27 tuổi đang trở lại là chính mình.

Đình Trọng cũng được tái ký

Đình Trọng, Alan, Thành Long cũng được tái ký

Bên cạnh Văn Hậu, CLB CAHN cũng ký hợp đồng gia hạn với Trần Đình Trọng đến năm 2029. tiền đạo Alan Grafite và tiền vệ Lê Phạm Thành Long cũng đảm bảo tương lai lâu dài với đội cựu vương V-League, bằng những bản hợp đồng dài hạn tưởng thưởng cho đóng góp xứng đáng. 

CLB CAHN đang dẫn đầu V-League với 45 điểm sau 18 trận, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm. Thầy trò HLV Alexandre Polking mới thua 1 trận ở V-League mùa này và đang tràn đầy cơ hội trở lại ngôi vương sau 3 năm chờ đợi. 


