Đoàn Văn Hậu tiết lộ tham vọng lớn cùng CLB Công an Hà Nội

Ngay trong mùa đầu lên chơi V-League, CLB Công an Hà Nội với sự đầu tư mạnh mẽ đã giành chức vô địch xứng đáng. Trong đó, Đoàn Văn Hậu là một trong những nhân tố chủ chốt kiến tạo nên thành công rực rỡ của đội bóng ngành công an.



Với những đóng góp của mình, Đoàn Văn Hậu được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của V-League 2023. "Tôi rất vui với chức vô địch mà CLB Công an Hà Nội đã đạt được trong mùa vừa rồi. Khi tới đội bóng mới, tôi hiểu sẽ có những khó khăn mà mình phải vượt qua. Mọi thứ đều mới mẻ và tôi cần thời gian để làm quen. Hiện tại, mọi thứ đều rất thuận lợi với tôi", cầu thủ quê Thái Bình cho biết.

Đoàn Văn Hậu (đi đầu) nằm trong ban cán sự của CLB Công an Hà Nội MINH TÚ

Hậu vệ 24 tuổi cũng hy vọng sẽ cùng với CLB Công an Hà Nội vươn mình ra những sân chơi đẳng cấp châu lục: "Đây là đội bóng có truyền thống lâu đời. Sau một thời gian, CLB Công an Hà Nội đã tái xuất trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng để tạo nên hình ảnh mới cho CLB. Tôi mong muốn trong thời gian tới, CLB Công an Hà Nội sẽ được chơi ở AFC Champions League (thường được gọi là cúp C1 châu Á) hoặc AFC Cup".

Về mục tiêu của đội bóng trong mùa giải mới 2023 - 2024, Đoàn Văn Hậu nhấn mạnh: "Giành chức vô địch đã khó, nhưng bảo vệ chức vô địch lại càng khó hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để bảo vệ thành công chức vô địch ở mùa giải tới. Với cá nhân tôi, dù đã 4 lần vô địch V-League nhưng tôi hiểu mình phải cố gắng nhiều hơn. Chuyện tương lai chẳng ai có thể nói trước được, nhưng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt cho CLB mà mình đầu quân".

Đoàn Văn Hậu (áo đỏ) đóng góp lớn vào chức vô địch của CLB Công an Hà Nội ở V-League 2023 MINH TÚ

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đang tập trung với đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days. Hậu vệ quê Thái Bình cùng các đồng đội sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Palestine trên sân Thiên Trường vào ngày 11.9.

Về CLB Công an Hà Nội, tân vương của V-League vừa được VFF cấp phép ngoại lệ để tham dự V-League mùa 2023 - 2024. Đội bóng ngành công an có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng văn bản cam kết của CLB.