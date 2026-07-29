Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu nước Anh có mặt tại Việt Nam

Theo thông cáo toàn cầu của thương hiệu, công ty đặt trụ sở tại TP.HCM và đại diện cho các bất động sản nhà ở hạng sang cùng những dự án được tuyển chọn trên phạm vi cả nước.

Được thành lập năm 1976 trên nền tảng di sản của Sotheby's, nhà đấu giá nghệ thuật và hàng xa xỉ ra đời từ năm 1744 tại London, Sotheby's International Realty hiện là một trong những mạng lưới tư vấn và đại diện bất động sản hạng sang có quy mô lớn nhất thế giới, với hơn 26.100 chuyên viên tư vấn liên kết tại hơn 1.100 văn phòng thuộc 86 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo công bố của mạng lưới, tổng giá trị giao dịch toàn cầu năm 2025 đạt 182,4 tỉ USD, tăng gần 16% so với mức 157 tỉ USD của năm 2024. Website sothebysrealty.com ghi nhận khoảng 42 triệu lượt truy cập trong năm.

Sotheby's International Realty đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam ẢNH: S.I.R

Trong khi hệ thống mạng xã hội của thương hiệu đạt 1,38 triệu người theo dõi và được ghi nhận là thương hiệu bất động sản hạng sang được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội năm 2025.

Những nền tảng này tạo nên một hệ sinh thái tiếp thị và kết nối khách hàng toàn cầu dành cho các công ty thành viên.

Đại diện của Vietnam Sotheby's International Realty cho hay, việc Sotheby's International Realty hoạt động tại Việt Nam sẽ mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng quốc tế thông qua hệ sinh thái tiếp thị và giới thiệu khách hàng đã được xây dựng trên quy mô toàn cầu, từ website toàn cầu, media toàn cầu, các chương trình tiếp thị quốc tế đến hệ thống chuyên viên tư vấn của mạng lưới tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ở chiều ngược lại, công ty hỗ trợ khách hàng Việt Nam tiếp cận các cơ hội bất động sản tại những thị trường quốc tế thông qua mạng lưới giới thiệu xuyên biên giới của Sotheby's International Realty, phục vụ các nhu cầu đa dạng hóa tài sản, giáo dục và phong cách sống.

Công ty đại diện cho bất động sản thuộc mọi loại hình, từ đất thổ cư, nhà phố, biệt thự tư nhân, căn hộ đến biệt thự nghỉ dưỡng thuộc phân khúc hạng sang, siêu sang.