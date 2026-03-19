Doanh nghiệp bất động sản làm gì trước tình trạng lãi vay tăng cao?

Cho khách hàng mua nhà trả góp

Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, thanh khoản bất động sản đang có xu hướng giảm, đặc biệt tại các khu vực từng tăng trưởng "nóng", khi dòng tiền không còn tìm kiếm lợi nhuận nhanh mà ưu tiên sự an toàn, tính ổn định và khả năng kiểm soát rủi ro.

Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm S&I đánh giá, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực ngắn hạn trực tiếp lên thanh khoản thị trường. Tâm lý thận trọng bao trùm cả nhu cầu đầu tư lẫn nhu cầu ở thực.



Sự gia tăng lãi suất đã trở thành yếu tố then chốt khiến nhiều khách hàng vay mua nhà lập tức chịu áp lực tài chính cao hơn, kéo theo sự suy giảm rõ rệt trong cả nhu cầu đầu cơ lẫn nhu cầu ở thực. Do đó, triển vọng 2026 khó xuất hiện các đợt tăng giá đột biến hay một chu kỳ giao dịch sôi động mới.

Lãi suất tăng cao doanh nghiệp phải đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản tại tỉnh Tây Ninh thừa nhận, dự án của công ty đang triển khai bán hàng cũng đã chịu tác động ít nhiều. Để đối phó với cơn bão lãi suất tăng cao doanh nghiệp của ông đã phải thay đổi toàn bộ chính sách bán hàng. Thay vì cố gắng bán hàng thu hồi vốn nhanh, nay chủ đầu tư cho khách hàng mua nền đất trả góp với thời gian rất dài.

Chính sách cũng hướng đến đối tượng khách hàng là những người mua bất động sản để tích luỹ, làm tài sản thay vì đầu tư lướt sóng ngắn hạn. Đồng thời chủ đầu tư cũng cắt giảm lợi nhuận để hỗ trợ lãi suất cho những khách hàng vay vốn từ ngân hàng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc DKRS cũng cho biết, giải pháp được công ty ông đưa ra lúc này là kéo giãn tiến độ thanh toán cho khách hàng.

Như tại dự án The Emerald Garden View (TP.HCM), công ty này đang mở bán, khách hàng chỉ cần "trả góp" mỗi tháng 9 triệu đồng, đến khi nhận nhà chỉ đóng 36 - 39% giá trị căn hộ. Dự kiến 2 - 3 năm nữa khi nhận nhà khi đó lãi suất sẽ hạ nhiệt và khách hàng có thể vay ngân hàng để thanh toán số tiền còn lại để nhận nhà.

"Thời điểm này kéo giãn tiến độ thanh toán và hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là đối sách tối ưu được phần lớn các chủ đầu tư đưa ra", ông Nguyễn Văn Tùng cho hay.

Dự án hướng đến nhu cầu thật vẫn bán được hàng

Theo ông Trần Hiền Phương, Tổng giám đốc Công ty Seaholdings, trong bối cảnh lãi suất tăng cao doanh nghiệp đã đưa ra chính sách: khách hàng chỉ cần thanh toán 20%, sau đó ngân hàng giải ngân phần còn lại và chủ đầu tư hỗ trợ toàn bộ lãi suất và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Dự kiến chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà từ cuối năm nay.

Sau khi nhận nhà, khách có thể cho thuê được khoảng 5 - 7 triệu đồng/tháng/căn hộ 2 phòng ngủ. Chính vì vậy, dự án mở bán từ đầu năm 2025 nhưng đến nay hơn 2.000 căn hộ đã được khách hàng đặt mua.

Thông tin lãi suất tăng và chiến sự gần đây ít nhiều cũng tác động đến thị trường bất động sản. Tuy nhiên theo ông Trần Hiền Phương, những phân khúc đáp ứng nhu cầu thật, sản phẩm phải phù hợp với khả năng tài chính, có pháp lý rõ ràng và ưu tiên khả năng tạo dòng tiền cho thuê ổn định vẫn thu hút được khách hàng.

Điển hình như dự án Destino Centro (ở H.Bến Lức, tỉnh Long An cũ) do Công ty Seaholdings làm chủ đầu tư, vẫn được khách hàng quan tâm, nhất là những người làm việc ở khu vực H.Bình Chánh, Bình Tân, Q.7 cũ vì giá bán mỗi m2 chỉ từ 32 - 33 triệu đồng.

Các dự án bất động sản giá tốt và có chính sách hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán vẫn bán được hàng ẢNH: ĐÌNH SƠN

Dù vậy, TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam khẳng định, bất động sản sẽ bị tác động nhưng về bản chất nhu cầu của thị trường vẫn rất lớn nên bất động sản vẫn là kênh mà cả xã hội quan tâm, kênh đầu tư hấp dẫn khi Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, đầu tư công.

TS. Nguyễn Văn Đính dự báo thị trường có ảnh hưởng, sức cạnh tranh tăng lên, sức mua giảm đi nên đầu cơ giảm và nhu cầu thật sẽ xuất hiện, sẽ lên ngôi. Do vậy bất động sản công nghiệp vẫn là trụ cột lớn nhất để đảm bảo tăng trưởng kinh tế có tính ổn định, bền vững.

Trong khi nhà ở xã hội vẫn tiếp tục thúc đẩy với đề án xây dựng 1 triệu căn nhà và tiến tới tăng lên 1,6 triệu căn. Nhà ở cho thuê các địa phương đã được chú trọng nhiều hơn và nhất là nhà ở thương mại giá phù hợp đang được Chính phủ quyết tâm cao nhằm đáp ứng nhà ở cho những người có thu nhập từ trên 20 triệu đồng/tháng. Phân khúc thương mại giá cao có sự cạnh tranh mạnh khi có nhiều đại dự án lớn được triển.

Để tồn tại các chủ đầu tư sẽ phải cạnh tranh về giá, dịch vụ chăm sóc khách hàng, tài chính để hỗ trợ nhằm kéo người mua. Về dài hạn bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn vì luôn tăng giá theo thời gian và có thể tạo ra dòng tiền nhờ cho thuê.