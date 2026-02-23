Doanh nghiệp biển mở hướng đi mới cho nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 23.2 (mùng 7 tết), nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, để phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN-MT, Sở Công thương; đại diện các ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa, Vietinbank Khánh Hòa; Chủ tịch UBND P.Bắc Nha Trang và Chánh văn phòng Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết Công ty Yến Sào - Rong biển Duy Trang Group (DT Group).

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (thứ hai từ phải sang), tặng hoa chúc mừng Công ty Yến sào - Rong biển Duy Trang Group nhân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026 ẢNH: BÁ DUY

Báo cáo với đoàn, ông Nguyễn Quang Duy, Tổng giám đốc DT Group, cho biết năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn từ thị trường xuất khẩu cạnh tranh gay gắt và chi phí tài chính tăng cao, doanh thu công ty vẫn tăng trưởng gần 12%. Công ty hiện vận hành hai nhà máy gồm nhà máy chế biến rong nho Okinawa và nhà máy yến sào DTNest cùng các dòng thực phẩm giá trị gia tăng, đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, ISO 22000, FDA phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và khối EU; đạt nhiều danh hiệu uy tín gồm OCOP 4 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam, Sao Vàng đất Việt và Doanh nhân Sao Đỏ. Công ty cũng đảm bảo việc làm ổn định cho gần 300 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 8,2 đến 15 triệu đồng/tháng và tham gia 100% bảo hiểm xã hội.

"Chúng tôi không bán nguyên liệu mà chỉ bán sản phẩm giá trị gia tăng, lấy nông sản địa phương làm nền tảng để xây dựng thương hiệu nông nghiệp biển Khánh Hòa ở phân khúc trung và cao cấp", ông Duy khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành tham gia trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Công ty Yến sào - Rong biển Duy Trang Group ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, DT Group chú trọng trách nhiệm cộng đồng với ngân sách an sinh xã hội hàng năm từ 3 đến 4 tỉ đồng, riêng năm 2025 đạt gần 5 tỉ đồng quà và tiền mặt dành cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người lao động khó khăn. Trong đợt lũ tháng 11.2025, công ty tiếp nhận hơn 120 người dân vùng ngập sâu đến trú tại nhà máy trong 4 ngày, bố trí đội ngũ y tế thăm khám hàng ngày và cấp phát nhu yếu phẩm. Công ty cũng phối hợp với MTTQ và chính quyền địa phương xây nhà tình thương cho hộ khó khăn, đồng hành xây dựng các công trình cộng đồng tại địa phương.

Ghi nhận kết quả của doanh nghiệp, ông Nghiêm Xuân Thành biểu dương DT Group là mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến và kinh doanh sản phẩm từ biển, mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Năm 2025, Khánh Hòa đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, mà DT Group là một điển hình tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị công ty tiếp tục đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình sản xuất; tập trung đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu rong nho và nâng cấp dây chuyền chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới phân khúc trung và cao cấp gắn với du lịch trải nghiệm. Tỉnh sẽ đồng hành hỗ trợ quy hoạch vùng nuôi biển công nghệ cao, tháo gỡ thủ tục đất đai và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu rong nho Khánh Hòa trên thị trường quốc tế.

Đối với hệ thống ngân hàng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quan tâm hỗ trợ tín dụng trung và dài hạn, áp dụng lãi suất phù hợp với doanh nghiệp nông nghiệp và đồng hành các giải pháp tài chính xuất khẩu để doanh nghiệp phát triển bền vững.