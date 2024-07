Doanh nghiệp, cá nhân tại TP.HCM vay tăng lên 3,683 triệu tỉ đồng

Theo đánh giá từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng tháng 6 duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực và tháng tăng cao nhất từ đầu năm đến nay với 2,03%. Trong khi đó tháng 5, tín dụng tăng 0,61%, tháng 4 tăng 0,35%, tháng 3 tăng 1,9%, tháng 2 tăng 0,01%, còn tháng 1 giảm 0,93%. 6 tháng đầu năm, tín dụng tăng 4% so với cuối năm và tăng 11,06% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng phù hợp nếu so sánh với cùng kỳ này năm trước, chỉ tăng 2,75% vào 6 tháng đầu năm 2023.



Tín dụng tại TP.HCM tăng nhanh NGỌC THẠCH

Về cơ cấu tín dụng theo loại tiền tệ, tín dụng tiền đồng (VND) vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, chiếm khoảng 96%. Ngoài ra, thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được tổ chức thực hiện trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn, 17 ngân hàng đã giải ngân cho 79.306 doanh nghiệp, trên 273.786 tỉ đồng, tương đương 53,7% quy mô mà các nhà băng đăng ký với 509.864 tỉ đồng

Hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố, 6 tháng đầu năm, GRDP tăng trưởng ấn tượng trong 5 năm trở lại đây, với mức tăng 6,46%. Trong đó lãi suất thấp, cùng với các chương trình tín dụng tập trung và các gói tín dụng ưu đãi; chính sách cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Riêng cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực, gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực xuất khẩu; lĩnh vực nông nghiệp&nông thôn; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 1,582 triệu tỉ đồng; trong đó dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 82% tổng dư nợ cho vay.