Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nguồn gốc vàng nguyên liệu sản xuất trang sức mỹ nghệ

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, sản xuất vàng TSMN là lĩnh vực có mối liên quan và tác động trực tiếp đến thị trường vàng, đến hiệu quả điều hành vĩ mô và ổn định thị trường cũng như phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng TSMN cần chấp hành nghiêm một số nội dung. Cụ thể, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc vàng nguyên liệu để sản xuất vàng TSMN.

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ phải đảm bảo nguồn gốc nguyên vật liệu NGỌC DƯƠNG

Đồng thời tuân thủ trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng TSMN được quy định tại Điều 6 Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng khi đi vào hoạt động. Theo đó, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ gồm: Thực hiện đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng của sản phẩm theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm đã công bố do doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm do doanh nghiệp thuê gia công. Chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ. Có phương án bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh...



Theo công văn của NHNN chi nhánh TP.HCM, các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất vàng TSMN gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận về NHNN chi nhánh TP.HCM để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng TSMN. Hồ sơ và quy trình giải quyết được công khai tại website của NHNN (https://www.sbv.gov.vn).