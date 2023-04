Doanh nghiệp chung tay cải tạo trường học

Trong dự án cải tạo trường học, hai phòng học và một sân chơi với tổng diện tích 328m2 sẽ được xây mới để hỗ trợ các hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh tại Trường tiểu học Hiếu Tử C, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.



Dự án, do tổ chức Saigon Children's Charity CIO điều phối, dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2023. Đây là một phần trong chương trình 'Xây dựng Trường học' do BASF khởi xướng với sự hợp tác cùng các khách hàng và đối tác từ năm 2015. Tính đến nay, Trường tiểu học Hiếu Tử C là ngôi trường thứ 7 được cải tạo.

Lễ khởi công dự án cải tạo trường học tại Trường tiểu học Hiếu Tử C, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh BASF

Ông Erick Contreras, Tổng giám đốc BASF Việt Nam, cho biết: "Tại BASF, chúng tôi đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Mang lại cho thế hệ trẻ một sự khởi đầu tốt nhất thông qua chất lượng giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi BASF thực hiện chương trình này cùng với các khách hàng và đối tác quan trọng tại Việt Nam để cùng nhau ươm mầm cho nhân tài tương lai của đất nước".

Khu vực thi công dự án cải tạo trường học tại Trường tiểu học Hiếu Tử C, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh BASF

Cách TP.HCM khoảng 130 km, Trường tiểu học Hiếu Tử C nằm ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Trà Vinh, với nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Khmer. Trường có một điểm chính và 3 điểm lẻ.

Trường tiểu học Hiếu Tử C nằm ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Trà Vinh BASF

Dự án cải tạo sẽ được thực hiện tại điểm lẻ Ô Trao, được xây dựng năm 2009 và hiện trong điều kiện xuống cấp, không đảm bảo an toàn và vệ sinh.

Ngoài ra, BASF Việt Nam thực hiện các dự án cộng đồng dài hạn khác với trọng tâm là phát triển giáo dục như chương trình phòng thí nghiệm ảo dành cho học sinh và xây dựng sân chơi cộng đồng cho trẻ em.