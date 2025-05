Doanh nghiệp có cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán tiếp tục thua lỗ

Công ty cổ phần VNG (mã chứng khoán VNZ) sáng 6.5 công bố báo cáo tài chính quý 1/2025, ghi nhận doanh thu thuần ổn định so với cùng kỳ năm trước khi đạt 2.232 tỉ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (loại bỏ ảnh hưởng của thay đổi trong doanh thu hoãn lại và chi phí liên quan) đạt 185 tỉ đồng, tăng mạnh với con số 1 tỉ đồng của quý 1/2024. Cổ phiếu VNZ của Công ty VNG hiện vẫn đắt nhất sàn chứng khoán khi đang giao dịch xoay quanh 333.000 đồng.

VNG vẫn là doanh nghiệp có cổ phiếu đắt nhất sàn chứng khoán ẢNH: VNG

Công ty vẫn bị lỗ ròng sau thuế 15 tỉ đồng trong quý đầu năm nay. Dù vậy, mức thua lỗ đã được cải thiện 52% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu VNZ dù đã giảm so với đầu năm nhưng vẫn duy trì vị thế đắt nhất sàn chứng khoán với lượng giao dịch thấp.

VNG tiếp tục có những bước tiến vượt bậc trong việc triển khai chiến lược AI. Chẳng hạn, Zalo AI huấn luyện thành công mô hình ngôn ngữ lớn có năng lực tương đương GPT-4, giúp Việt Nam trở thành 1 trong 3 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên sở hữu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng. Trong Báo cáo xếp hạng LLM tiếng Việt 2024 của VMLU công bố ngày 10.1, mô hình KiLM-13b-v24.7.1 do Zalo phát triển đạt 66,07 điểm, chỉ xếp sau Llama-3-70B của Meta.

Hay ở phân khúc hạ tầng AI, GreenNode - mảng kinh doanh AI Cloud - đã phối hợp cùng NVIDIA tổ chức chuỗi hội thảo chuyên sâu về AI trong ngành tài chính - ngân hàng, phản ánh rõ nhu cầu thị trường với các giải pháp AI. Bên cạnh đó, GreenNode AI Lab giới thiệu GN-TRVN - bộ dữ liệu đầu tiên hỗ trợ AI hiểu và trích xuất thông tin từ bảng dữ liệu tiếng Việt, mở đường cho các ứng dụng AI "Made in Vietnam" thực tiễn và dễ triển khai.

VNG cũng đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia khi Zalo tiếp tục là hạ tầng số thiết yếu trong hành chính công, an sinh xã hội và y tế. Zalopay cũng hợp tác cùng Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an để triển khai xác thực định danh điện tử và nghiên cứu tích hợp cổng thanh toán trên nền tảng VNeID. Hợp tác này nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ an sinh xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính an toàn, minh bạch cho người dân và góp phần hiện đại hóa công tác quản lý hành chính...