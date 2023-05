Doanh nghiệp công nghệ tăng tốc cạnh tranh nhờ tối ưu giá thành sản phẩm, dịch vụ

Đối với các yếu tố như nhu cầu thay đổi không ngừng (áp dụng công nghệ mới, thay đổi mô hình hoạt động,...), biến động nguồn lực nhân sự… việc thuê ngoài dịch vụ công nghệ (từng phần hoặc toàn phần) càng có vai trò then chốt. Khi mà sự biến đổi của công nghệ đang ngày một nhanh hơn, tốc độ để nhân sự IT thành thục cũng được kéo giãn ra, cũng là yếu tố thúc đẩy xu hướng thuê ngoài tăng trưởng liên tục.

Với những lợi thế mạnh mẽ này, xu hướng sử dụng các giải pháp IT Outsource sẽ tiếp tục tăng nhanh. Câu chuyện chung của rất nhiều doanh nghiệp, như anh Nhân, giám đốc một công ty mỹ phẩm chia sẻ: "Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp nên rất chú trọng về website, về landing page nhưng mô hình chưa phù hợp để tuyển nhân sự chuyên trách riêng cho mảng này, vì thế tôi chọn dùng dịch vụ thiết kế website sẵn để đáp ứng được việc có website đã. Ngoài ra thì mấy vấn đề kỹ thuật như băng thông hay hosting họ cũng xử lý cho mình luôn, cũng rất là tiện và nhanh".

Xu hướng tiềm năng là như vậy, nhưng sự phát triển của các công ty IT Outsource vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể

Theo CIOs thì tỷ lệ giao dịch không thành công của các hợp đồng thuê ngoài công nghệ vẫn còn cao, dao động từ 40% đến 70%. Trọng tâm của vấn đề thường xoay quanh sự xung đột lợi ích khi triển khai thuê ngoài. Khách hàng tìm kiếm dịch vụ tốt hơn, thường với chi phí thấp hơn so với việc họ tự phải triển khai công việc đó. Tuy nhiên, để làm điều này nhà cung cấp cần phải tối ưu được chi phí triển khai của chính họ để cung cấp dịch vụ với giá thành tốt hơn.

Giải pháp khá đơn giản là họ sử dụng các giải pháp hạ tầng cloud để cắt giảm chi phí mua sắm thiết bị, máy móc, chi phí nâng cấp, bảo trì chi phí nhân sự quản trị vận hành chuyên môn cao… Sử dụng các giải pháp cloud thì chi phí thấp hơn so với việc tự đầu tư hoặc tự triển khai, vì không cần tuyển nhân sự chuyên môn cao và tăng các khoản chi cho hạ tầng công nghệ nội bộ. Trung bình có thể giảm được từ 20 - 50% chi phí đầu vào.

Một doanh nghiệp cung cấp phần mềm quản trị bán hàng đã chia sẻ kinh nghiệm tối ưu chi phí hạ tầng của họ với các giải pháp đám mây Bizfly Cloud như sau:

"Triển khai hạ tầng cloud để phát triển các phần mềm, ứng dụng thay cho hạ tầng vật lý thì không mất chi phí đầu tư ban đầu, không mất chi phí bảo trì, nâng cấp thiết bị, không cần quá nhiều nhân sự chuyên trách cho công việc vận hành máy chủ, cộng với các công cụ tự động tăng giảm tài nguyên bám sát tình hình sử dụng thực tế, hay là các hình thức thanh toán linh hoạt dùng tới đâu trả tới đó, trả trước ngắn ngày, giúp công ty giảm tối đa tổng chi phí chi tiêu cho hạ tầng".

Bên cạnh lợi ích chi phí hấp dẫn từ các giải pháp đám mây mà các doanh nghiệp IT Outsource không nên bỏ qua, họ còn có thể tận dụng thêm những lợi ích chi phí đến từ Bizfly Cloud như:

Các gói thanh toán linh hoạt với thanh toán pay as you go theo dung lượng tài nguyên thực dùng, không lãng phí tài nguyên không dùng đến, thanh toán ondemand ngắn hạn, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn dễ dàng và chủ động quản lý toàn bộ chi phí máy chủ.

Với cơ chế Pool Resource, doanh nghiệp mua theo tài nguyên tiết kiệm chi phí hơn so với mua theo máy chủ đơn lẻ và lên kế hoạch ngân sách rõ ràng cho từng giai đoạn sử dụng.

Cung cấp cấu hình và thanh toán network linh hoạt, doanh nghiệp có thể thay đổi cấu hình network và lựa chọn phương thức chi trả phù hợp với nhu cầu sử dụng để tối ưu chi phí với các gói: Miễn phí Datatransfer và Miễn phí băng thông. Băng thông được miễn phí tới 4Gbps, cho phép không giới hạn dung lượng truyền tải dữ liệu, giúp hệ thống hoạt động ổn định, tối ưu trải nghiệm khách hàng trên website, ứng dụng.

Công nghệ cloud cũng sở hữu những khả năng tự động hóa vượt trội. Với App Engine tự động hoàn toàn triển khai hạ tầng cho ứng dụng, phần mềm từ đơn giản tới chuyên sâu dựa trên source code và image có sẵn, doanh nghiệp có thể kiểm soát chi phí tối ưu nhất nhờ cơ chế tự động xác định và cung cấp tài nguyên phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng thực tế của ứng dụng, tính toán chi phí chính xác tới từng GB.

Ngoài ra, Bizfly Cloud cũng hỗ trợ tích hợp miễn phí hoặc tư vấn các phương án tích hợp tối ưu chi phí nhất khi doanh nghiệp chuyển đổi hạ tầng.

Tối ưu lợi ích cho khách hàng bằng cách đưa ra mức giá hấp dẫn hay gia tăng lợi ích mang lại trong sản phẩm, dịch vụ, hay đáp ứng nhiều mong muốn hơn… đều là những cách để doanh nghiệp có thể nhanh chóng "chốt đơn" với các khách hàng của mình. Tối ưu mức chi phí đầu vào với các giải pháp Bizfly Cloud, doanh nghiệp có thể dễ dàng và nhanh chóng hơn để đạt tới mục tiêu trên.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí công nghệ từ các giải pháp hạ tầng đám mây, Bizfly Cloud triển khai chương trình ưu đãi 3 tháng miễn phí sử dụng, độc giả quan tâm có thể truy cập tại đây: https://bizflycloud.vn/